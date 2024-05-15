В Балашихе состоялся семинар на тему техобслуживания газового оборудования МКД

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
ГУСТ Московской области провел большой семинар по вопросам технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В мероприятии приняли участие свыше 450 представителей органов местного самоуправления, руководителей управляющих и специализированных организаций со всего региона.
Помимо выступлений специалистов, участники посмотрели обучающий видеофильм, в котором подробно разобраны все этапы техобслуживания газового оборудования — от способов информирования о проведении ТО до алгоритма осмотров.
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«Чаще всего причиной чрезвычайных происшествий являются нарушения, которые допускают сами жители многоквартирных домов. Однако специализированные и управляющие организации также должны работать с максимальной ответственностью. Сейчас единой специализированной организацией, которая контролирует содержание и общедомового, и квартирного оборудования в регионе, является АО «Мособлгаз». Управляющие организации отвечают за газовое оборудлвание. Они должны заключать договор на диагностику и техобслуживание, проводить регулярные осмотры, чистить вентканалы и дымоходы, красить фасадные газопроводы в местах шелушения и коррозии», — подчеркнули в ведомстве.
Помимо выступлений специалистов, участники посмотрели обучающий видеофильм, в котором подробно разобраны все этапы техобслуживания газового оборудования — от способов информирования о проведении ТО до алгоритма осмотров.
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Мира Полтева