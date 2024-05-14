В Подмосковье починили свыше 200 табличек с адресами домов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 200 табличек с адресами домов установили или починили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Благодаря адресным табличкам на домах можно удобно и быстро передвигаться по районам города.
Обратиться по вопросам жилищно-коммунальной сферы жители могут через портал ЕДС МО.
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«С начала года управляющими компаниями было отработано 128 задач по установке указателей с наименованием улицы и номером дома на фасадах и 84 — по устранению повреждений данных элементов. Работы провели в городском округе Химки. Новые таблички появились в микрорайоне Подрезково на Центральной улице и в квартале Ивакино. Также обновленные указатели теперь на домах на улице Московская, на доме наулице Ватутина и на Ленинском проспекте», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Обратиться по вопросам жилищно-коммунальной сферы жители могут через портал ЕДС МО.
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Мира Полтева