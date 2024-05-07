В Подмосковье очистили от мусора около 200 подъездных козырьков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Около 200 козырьков подъездов очистили от мусора управляющие компании Московской области с начала весны по запросам жителей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С марта сотрудники областного надзорного ведомства проконтролировали отработку около 200 заданий на очистку козырьков над подъездами от мусора. В частности, козырьки были очищены над подъездами пяти домов в городском округе Королёв», — отмечается в сообщении.Жителям Московской области также напомнили, что для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства они могут позвонить на короткий номер 122*4. Информацию примет робот Женя, а после проведения работ по устранению проблемы он пришлёт сообщение об этом.
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Лев Каштанов