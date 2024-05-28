Все подмосковные лесничества ограничили посещение лесов из-за роста пожароопасности

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Во всех лесничествах Подмосковья с 28 мая до 3 июня введены ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд транспорта. Причина – установление в лесах IV класса пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В период действия ограничений сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС усилят патрулирование лесов. Контролировать пребывание там людей будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга, а также новой системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей», – отметили в Комлесхозе.Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и даже уголовная и ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.
Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер экстренных оперативных служб 112.
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Лора Луганская