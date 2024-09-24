В подмосковном селе Софьино построят школьный корпус на 200 учеников

Ничего не предвещало беды, и вдруг красивая пара расстаётся или разводится. Разве может такое произойти без видимых оснований? Психологи утверждают, что нет, потому что всегда есть сигналы, предупреждающие о проблемах. И начинается это все с самого начального этапа взаимоотношений.