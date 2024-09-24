В подмосковном селе Софьино построят школьный корпус на 200 учеников

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Реконструировать здание школы и пристроить к нему новый корпус на 200 мест планируется в селе Софьино Раменского городского округа, объект уже включён в государственную программу по развитию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В пристройке планируется разместить учебные кабинеты, библиотеку с медиатекой, спортивный и актовый залы, столовую и медпункт. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, проведут озеленение, построят проезды и тротуары», — говорится в сообщении.Сейчас завершена проработка земельного участка под будущую пристройку, идёт подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика.
Новый корпус должен быть открыт в 2027 году.
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