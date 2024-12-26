В Балашихе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Пехорку

В Московской области активно открываются и развиваются центры цифрового образования детей «IT-Куб». Эти центры предлагают обучение современным информационным технологиям для детей от 7 до 18 лет, ​сообщает Министерство образования Московской области.

В период с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» были открыты пять центров цифрового образования детей «IT-куб» в Подольске, Клину, Ленинском, Электростали и Химках.





«Я рад, что в нашей школе открылся цифровой центр "IT-куб.Химки", там я занимаюсь робототехникой. Я успел собрать несколько разных моделей роботов, с одним из которых мы с друзьями участвовали в областных соревнованиях. Сейчас мы с командой готовимся к Робофесту и надеемся занять там призовые места», — рассказал учащийся школы «Лидер» Себастиан Окишор.

Фото: Министерство образования Московской области

В пресс-службе сообщили, что в Московской области функционируют четыре детских технопарка «Кванториум»: в Королёве, Балашихе и с 2024 года в Дмитровском и Одинцовском округах.