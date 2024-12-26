В Балашихе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Пехорку

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Четырёхполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку, построенный на территории жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха, введён в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый мост длиной 33 метра и шириной 22 с половиной метра оборудован системой освещения и барьерными ограждениями, здесь установили дорожные знаки и нанесли разметку», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Отмечается, что новый мост облегчит выезд из ЖК «Пехра», жители смогут проще доехать в центр Балашихи и другие районы города, а также быстрее добраться до железнодорожной станции Балашиха.
Жилой комплекс «Пехра» занимает территорию 36 гектаров, здесь построено восемь жилых домов более чем на 6,8 тыс. квартир, а также две поликлиники, три детских сада и ряд других объектов социальной инфраструктуры.
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