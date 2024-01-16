Восемь новых передвижных электростанций будут работать в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики введут в работу восемь новых передвижных электростанций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
За 2024 год на территории Московской области появятся восемь новых передвижных электростанций мощностью 400 и 500 кВт.
Стоит отметить, что почти все ПЭС имеют повышенную проходимость, что облегчает работу в труднодоступных местах.
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«В настоящий момент в парке спецтехники компании 79 передвижных электростанций (ПЭС). Это мобильные электрогенераторные установки, которые обеспечивают возможность независимого электроснабжения объектов, изолированных от центральной электросети. Электростанции мощностью до 1000 кВт используются как портативные источники электроснабжения. Могут быть как основными, так и аварийными источниками», — поделился министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Мира Полтева