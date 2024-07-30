В Балашихе завершают строительство инвестиционного детсада на 350 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Измайловский лес» городского округа Балашиха. Проект реализуется за счёт инвестора ЖК в рамках договора о комплексном развитии территории, строительная готовность детсада достигла уже 97%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На объекте завершаются фасадные и отделочные работы, а также пусконаладка инженерных систем и благоустройство территории», — отмечается в сообщении.В трёхэтажном здании детского сада размещаются помещения для пятнадцати групп с игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и туалетами. В детсаду также есть залы для музыкальных занятий и физкультуры, пищеблок и медпункт. На прилегающей территории размещаются игровые и спортивные площадки, общая прогулочная зона и зона для хозяйственных нужд.
Новый детский сад откроется 1 сентября.
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