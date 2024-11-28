В Балашихе завершили 22-летнее строительство магазина

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Строительство здания магазина в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, начатое 22 года назад, завершили, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительстве Московской области.
«Магазин начали строить в 2002 году: на площадке возвели металлический каркас, но затем работы остановились. Недострой включили в список объектов незавершённого строительства. Затем собственник принял решение достроить здание. И в октябре текущего года одноэтажный магазин общей площадью около полутора тысяч квадратных метров был достроен», — говорится в сообщении.В настоящее время магазин, расположенный на улице Адмирала Нахимова, готовится к открытию, там будут продавать товары повседневного спроса.
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Лев Каштанов