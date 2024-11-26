В Домодедове построят детско-взрослую поликлинику с постом скорой помощи

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 216 посещений в смену, с аптекой и постом скорой помощи построят на улице Мезенцева в селе Ям городского округа Домодедово, архитектурный облик постройки согласовал Комитет по архитектуре и градостроению Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника будет трёхэтажной, её общая площадь составит около 4 тысяч квадратных метров. Поликлиника сможет принимать 216 пациентов за одну смену — 162 взрослых и 54 ребёнка. Пост скорой помощи рассчитан на два автомобиля выездных бригад», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Строительство медицинского учреждения панируется начать в первом квартале 2025 года.
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