В Домодедове построят детско-взрослую поликлинику с постом скорой помощи

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За 72 часа школьники изучат программу профессиональной подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих. Среди них мастера маникюра и бровисты, делопроизводители, мастера шиномонтажных мастерских, художники-оформители, медицинские сёстры по уходу за больными, плотники, электромонтёры, сантехники, повара, операторы ЭВМ и автослесари.После завершения программы ученики получают сертификат государственного образца с информацией о документе в федеральной системе регистрации образования.Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить следующие шаги:Заявки для формирования групп следует отправлять уже сейчас. Обучение будет проводиться в течение 2024–2025 учебного года. ​