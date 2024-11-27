В Ступине снесли деревянный многоквартирный дом 1940 года постройки

Аварийный деревянный двухэтажный многоквартирный дом снесли на улице Куйбышева в городе Ступино, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1940 году в центральной части города, его общая площадь составляла около 415 квадратных метров. Из-да физического и морального износа здание признали аварийным, жильцов из двенадцати квартир расселили, после чего дом был включён в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Авариное здание демонтировали силами администрации округа Ступино в четвёртом квартале текущего года. В настоящее время территория, которую занимал дом, очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, власти муниципалитета ещё не приняли.
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