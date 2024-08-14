В балашихинской гимназии №1 проведут капремонт за полмиллиарда рублей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание гимназии №1 в Балашихе, расположенное по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №56, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
Трёхэтажное здание, которое занимает гимназия, было построено 50 лет назад, его общая площадь составляет более 6 тысяч квадратных метров.
Начальная цена лота составляет 555 миллионов 194 тысячи 807 рублей 58 копеек, заявки принимаются до 30 августа.
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«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учебного заведения. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 555 миллионов 194 тысячи 807 рублей 58 копеек, заявки принимаются до 30 августа.
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Лев Каштанов