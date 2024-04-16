В балашихинском микрорайоне Заря капитально отремонтируют канализацию

Капитальный ремонт канализационных сетей проведут в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы, подготовительные и земляные работы, перекачать сточные воды, обустроить круглые железобетонные сборные канализационные колодцы диаметром полтора метра и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.Начальная стоимость лота составляет 124 миллиона 340 тысяч 280 рублей 50 копеек. Аванс составит 30%. Заявки на выполнение работ принимаются до 26 апреля. Работы будут оплачены из бюджета Московской области и бюджета округа Балашиха. Завершить капремонт должны в октябре будущего года.
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Лев Каштанов