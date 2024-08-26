В балашихинском ЖК «Героев» ввели в эксплуатацию 20-этажный дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новый двадцатиэтажный жилой корпус ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Героев» на территории городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет 8,9 тыс. квадратных метров. Будущим новосёлам предоставляется большой выбор планировочных решений, кроме того, жилая площадь увеличена благодаря отсутствию коридоров между комнатами ми наличию гардеробных и ниш для шкафов», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что в ЖК «Героев» активно создаётся социальная инфраструктура: для малышей уже открыт детский сад на 250 мест. Строится ещё один детский сад, также рассчитанный на 250 воспитанников, и школа на 1320 учеников.
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Лев Каштанов