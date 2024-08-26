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Главная / Новости / Общество/ В балашихинском ЖК «Героев» ввели в эксплуатацию 20-этажный дом

В балашихинском ЖК «Героев» ввели в эксплуатацию 20-этажный дом

26 августа 2024, 09:27
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Оригинал
Новый двадцатиэтажный жилой корпус ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Героев» на территории городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Общая площадь новостройки составляет 8,9 тыс. квадратных метров. Будущим новосёлам предоставляется большой выбор планировочных решений, кроме того, жилая площадь увеличена благодаря отсутствию коридоров между комнатами ми наличию гардеробных и ниш для шкафов», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в ЖК «Героев» активно создаётся социальная инфраструктура: для малышей уже открыт детский сад на 250 мест. Строится ещё один детский сад, также рассчитанный на 250 воспитанников, и школа на 1320 учеников.

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#балашиха
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#жилой дом
#минжилполитики мо
На подмосковном портале госуслуг появились новые опции для банков
26 августа 2024, 09:53

Фото: iStock/dusanpetkovic

Новые возможности запустили на портале госуслуг Московской области для банков, которые участвуют в программах субсидирования и предоставляют малому и среднему бизнесу льготные кредиты. Теперь эти банки могут в онлайн-режиме заключать дополнительные соглашения к договору о предоставлении субсидий, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«На портале продолжается оптимизация. Мы оцифровали несколько подуслуг, а также внедрили умный сервис, который по введенному ИНН автоматически заполняет в заявке номер соглашения и дату. Нововведения позволяют получить услугу проще и быстрее, а при оформлении заявления теперь удастся обойтись без ошибок», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что благодаря оптимизации банки — участники программы субсидирования бизнес-деятельности могут в электронном виде заключить допсоглашение к соглашению о выдаче субсидии. Кроме того, запрос о предоставлении плана-графика будет высылаться проактивно.

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#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 26 августа составила 5 баллов
26 августа 2024, 09:38

Фото: iStock/dusanpetkovic

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 26 августа, оценивается на пять баллов из десяти возможных, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на участках трёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения с проездом отмечены на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Щёлковское, Варшавское, Ленинградское, Калужское, Каширское, Боровское, Носовихинское и Волковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировали один миллион машин, что на 1 процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
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#московская область
#подмосковье
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Симоньян раскрыла зачем Франция задержала Дурова
Симоньян: Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования Telegram
26 августа 2024, 07:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования Telegram. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.
«Что главное в истории с Дуровым? Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — отметила Симоньян.

Помимо этого она порекомендовала всем, кто привык использовать Telegram «для чувствительных разговоров/переписок», удалить все сообщения.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в задержании французскими властями Павла Дурова можно без труда найти американский след. По его словам, Дуров стал угрозой для национальных интересов США в тот момент, когда решился бросить вызов доллару и привлек внимание крупных инвесторов к новой криптовалюте.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Ему вменяют обвинения сразу по нескольким статьям. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#сша
#бизнес
#задержание
#предприниматель
#мошенничество
#telegram
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Россиянам рассказали о новых правилах установки камерна дорогах
Депутат Федяев предупредил о новых правилах установки камер на дорогах
26 августа 2024, 06:21

Фото: IStock/wastesoul

Единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», – предупредил он.

Депутат добавил, что решения об установке камер ГИБДД будут принимать власти региона, через который проходит дорога. В этом процессе будут участвовать и владельцы автомагистрали. Все решения должны приниматься по согласованию с ГИБДД, сказал Федяев.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, будет регулировать установку камер на автомагистралях в России с 1 сентября. Ранее нормы установки дорожных камер регулировались актами различных министерств, но новый федеральный закон будет регулировать их с осени 2024 года.

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Тихон Страстной 26 августа: Какие подарки сулят беду и как избежать одиночества
Православные вспоминают святителя Тихона Задонского 26 августа
26 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Maria_Kutinska

В понедельник, 26 августа 2024 года, верующие вспоминают святого Тихона Задонского и блаженного Максима Исповедника. В народе эту дату называли Тихон Страстной или Максимов день. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 26 августа.
Об особенностях празднования Тихона Страстного, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Тихон Страстной: история

Фото: istockphoto/dimid_86

26 августа православные верующие встречают сразу несколько важных церковных событий — Второе обретение мощей Тихона Задонского, Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского, Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, а также трех святынь — Минской, «Страстной» и «Семистрельной» икон Божией Матери. Расскажем чуть подробнее о каждом из святых.

Тихон Задонский

Святитель Тихон Задонский (в миру Тимофей) родился в очень бедной семье в 1724 году. С детства жил в нищете, работал ради куска хлеба и едва избежал службы в армии, поступив в Новгородскую семинарию, где позже стал преподавателем.

После чудесного спасения от смерти и пророческих видений Тихон принял монашество в 1758 году. В 1761 году стал епископом, известным своими проповедями и борьбой с языческими традициями.

Считается, что Святой Тихон обладал даром прозрения и мог творить чудеса, читая мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его правления и в частности, предрек, что Россия спасется, а захватчик Наполеон погибнет.

Из-за ухудшения здоровья ушел на покой в Задонский монастырь, где посвятил себя молитве, благотворительности и писательству. Был скромен и милосерден, помогал заключенным и бедным. Умер в 1783 году, его мощи упокоили в склепе Задонского монастыря и признали их нетленными, а в 1861 году Тихон был причислен к лику святых.

Праздник Второго обретения мощей Тихона Задонского связан с событиями прошлого века, когда останки святого попали в руки раскольников, а после были отправлены в музей Орла. Во время боев Великой Отечественной войны верующим удалось спасти мощи из охваченного пламенем города. В 1947 году их выставили в соборе Орла, но при Хрущеве вновь отправили в музей. Лишь в 1988 году святыню вернули церкви. В 1991 году мощи вернулись в Задонский монастырь и с тех пор остаются там.

Блаженный Максим Московский

Святой Максим жил в XV веке, в трудные для России времена, когда народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий. Он утешал бедных словами:
«За побои покайся и поклонись, не плачь, что бит — плачь, что не бит; за терпение Бог даст спасение»
Но не только простых людей поддерживал святой. Он также смело обличал богатых и знатных, говоря им:
«Бог знает всякую неправду; ни ты Его, ни Он тебя не обманет»
Максим скончался 11 ноября 1434 года и был похоронен у церкви Бориса и Глеба. На его могиле стали происходить чудесные исцеления людей. В 1547 году митрополит Макарий повелел праздновать его память, и 13 августа (26 августа) были обретены его нетленные мощи.

Преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе, получил хорошее образование, а после смог стать секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и он оставил государственную службу и ушел в монастырь, где принял постриг и был избран игуменом.

Он активно боролся с ересью монофелитов, которые утверждали, что у Христа только одна природа — божественная. Преподобный проповедовал в разных городах, участвовал в диспутах и соборах, где осуждал язычников. За свои убеждения он был сослан и подвергнут пыткам, во время которых ему отрубили язык и правую руку. Но вскоре Господь сотворил чудо и вернул ему способность говорить и писать.

Преподобный Максим предсказал свою кончину и умер 13 августа (26 августа) 662 года, оставив богатое богословское наследие.

В греческих прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь, которое могло быть приурочено к кончине преподобного.

Тихон Страстной: традиции

Фото: istockphoto/Alena_Zolot

На Руси в день Тихона Страстного продолжали готовиться к зиме. Предки завершали полевые работы и заготавливали продукты, веря, что усердие принесет благополучие семье в холодные месяцы. Важно было не лениться, а также заняться большой уборкой всего дома.

Традиционно поминали усопших, посещали кладбища, чтобы привести в порядок могилы. Для защиты от злых духов в этот день раскладывали по дому чертополох, особенно над дверью и под порогом. Считалось, что он отпугивает нечистую силу.

Молились святому Тихону Задонскому и иконе «Страстной» Божией Матери о защите от бедствий, пожаров, болезней и пьянства. По традиции, обходили дом с иконами для защиты семьи. Также собирали полынь и раскладывали по углам дома, окуривали травами помещения для очищения перед зимой.

Предки верили, что на Тихона Страстного нельзя принимать в подарок белые полотенца, так как они могут навлечь тяжелую болезнь.

По другим поверьям, холостым мужчинам и незамужним женщинам нельзя спать в этот день на двух подушках одновременно, чтобы избежать одиночества и проблем в обустройстве личной жизни.

Что можно делать 26 августа

Фото: istockphoto/ipopba

На Тихона Страстного предки старались прощать обиды и сами просили прощения. Они верили, что это принесет мир и покой, а вражда только ухудшит жизнь. Из поколения в поколение передавали мудрость, что прощение врагов помогает обрести душевное равновесие.

В некоторых местах в этот день посещали могилы умерших родственников. Уходя с кладбища, не следовало оборачиваться. Вечером вся семья собиралась за столом, оставляя одно пустое место и набор приборов для усопших.

Также в этот день старались «сдувать» болезни. Люди терли больное место, поднимали руки к небу и дули на ладони, надеясь, что птицы унесут недуг с собой.

Женщины, переживавшие из-за неразделенной любви, проводили обряды отворота. Они приносили ветку ели из леса, привязывали ее платком к яблоне, веря, что хвоя поможет избавиться от безответных чувств.

Что нельзя делать 26 августа

Фото: istockphoto/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Говорили на Максимов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • запрещается есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и пить спиртное — близится к концу Успенский пост;
  • нельзя принимать в дар белое полотенце, чтобы не навлечь болезнь;
  • одинокие мужчины и женщины не спали сразу на двух подушках, чтобы не остаться в одиночестве насовсем;
  • не советовали доедать за детьми, чтобы не забрать их удачу;
  • запрещалось ругаться и сквернословить, иначе ждать беды;
  • не вспоминали о печальном прошлом, чтобы не перетянуть беды в настоящее.

Народные приметы о погоде 26 августа

Фото: istockphoto/Tarja Miettinen

На Руси верили, что погода на Тихона Страстного может многое рассказать о будущих днях:
  • сильный дождь 26 августа — впереди снежная зима;
  • туман окутал лес — осенью будет богатый урожай грибов;
  • безветрие на Тихона Страстного связывали со штормовыми ветрами через три дня;
  • на березах пожелтели листья — скоро заморозки;
  • жаркий и ясный день — зима будет холодной;
  • прохладный и ненастный день — зима будет теплой;
  • активно квакают лягушки — скоро вернется жара и зной;
  • покрытую дымкой луну называли предвестником непогоды;
  • громко ухают совы — погода сменится на противоположную.

Именины 26 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov

Имена для мальчиков или девочек, родившихся 26 августа, можно узнать с помощью именины. Их на Тихона Страстного отмечают:
  • Алексей;
  • Тихон;
  • Василий;
  • Иван;
  • Максим;
  • Николай;
  • Серафим;
  • Ксения;
  • Евдокия.

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«Дурову нечего скрывать»: команда Telegram прокомментировала задержание гендиректора
Команда Telegram: мессенджер соблюдает законы ЕС, в том числе о цифровых услугах
25 августа 2024, 22:58

Фото: istock/Olga Ihnatsyeva

Команда Telegram впервые с момента задержания гендиректора Павла Дурова прокомментировала случившееся. По их словам, мессенджер соблюдает все законы ЕС, в том числе о цифровых услугах, модерация соответствует всем стандартам и постоянно улучшается.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мессенджер есть у почти миллиарда человек по всему миру, которые пользуются им для общения и в качестве источника важной информации.
«Ждем скорейшего разрешения данной ситуации. Телеграм со всеми вами», — заключила команда Telegram.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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#мессенджеры
#соцсети
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«Тайная встреча» Дурова и Путина в Баку: О чем договорились, что будет с Telegram
Дугин: Дуров мог встретиться с Путиным в Баку, чтобы договориться о возвращении
25 августа 2024, 16:51

Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Что об этом известно и может ли встреча быть связана с блокировками Telegram — читайте в материале «Радио 1».

Когда Павел Дуров приезжал в Азербайджан

Азербайджанская газета BakuPost 17 августа сообщала, что Павел Дуров прибыл в Баку. В графике основателя Telegram был запланирован ряд встреч с некими высокопоставленными чиновниками, но детали не раскрывались.

Дуров улетел в Париж из Баку вечером 24 августа на самолете. На борту также находились телохранитель и неизвестная девушка.

Визит Путина в Азербайджан

Президент РФ прилетел в столицу Азербайджана 19 августа. График российского лидера был заполнен официальными мероприятиями в рамках двухдневного визита. Предположительно, в этот же день он мог встретиться с Дуровым.

Что известно о встрече Павла Дурова и Владимира Путина

Утром 20 августа Телеграм-канал Baza проинформировал, что Путин в Баку якобы мог провести встречу с Дуровым, но по неизвестным причинам отказался. О причинах и предполагаемой теме беседы изданию ничего неизвестно.

По данным Telegram-канала REDACTED P6, данные о якобы несостоявшейся встрече Путина и Дурова распространяются по указаниям администрации российского президента. Отмечается, что Путин и Дуров уже были лично знакомы на момент предполагаемой встречи в Баку.
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Зачем французы арестовали Павла Дурова: что известно, причины, будущее Telegram
Как пишет канал INSIDER-T, встреча все же была. Сведения об отказе Путина якобы вбросили в сеть «лоббисты блокировки мессенджера».

«По информации источника из АП, встреча состоялась и длилась не больше часа: Павел Дуров в короткой беседе объяснил Владимиру Путину свою позицию, что Telegram никогда не пойдет на блокировки каналов по политическим мотивам. Дуров подчеркнул, что в нынешних условиях в Telegram доминирует российская пропаганда. Как пример он привел многочисленные жалобы украинских властей с просьбой заблокировать российские каналы. Дуров отметил, что Telegram готов сотрудничать с властями РФ в направлении борьбы с терроризмом», — утверждает канал.
Как пишет канал, главным интересом российского президента стал вопрос о возможности отключения Telegram в стране, регионе или городе. Дуров заявил, что этот функционал сейчас разрабатывается и он сообщит администрации президента, когда он будет готов.

Философ Александр Дугин заявил, что арест Дурова — это последнее доказательство невозможности соблюдать нейтралитет во время «тотальной войны».

«Это последнее доказательство того, что нейтралитет во время тотальной мировой войны соблюсти не получится ни у кого. Есть два непримиримых ополчившихся друг на друга мира. Мы и они. А между нами пропасть», — написал философ в своем Телеграм-канале.
Как считает Дугин, Дуров летал в Азербайджан с целью встретиться с Владимиром Путиным. Миллиардер планировал договориться о возвращении на родину, но он «не сдался безоговорочно». Недооценив ситуацию, основатель Telegram отправился во Францию, где «Запад его тут же прихлопнул», считает Дугин.
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
«Путин в Баку. И случайно там может оказаться Павел Дуров, гениальный глобальный бизнесмен из России, создатель "ВКонтакте" и Telegram. Есть им, наверное, о чем поговорить при совершенно случайной встрече. А может, и нет — о чем там говорить-то?» — отмечал политолог Сергей Марков.
Автор Telegram-канала Win/Win утверждает, что ничего особенного на встрече не было.

«Павел Дуров был сегодня лишь представлен Владимиру Путину в Баку и провел с ним пятиминутный разговор. Никакие программы сотрудничества он с ним не обсуждал. Отдельные чиновники АП и представители башен Кремля имели с Дуровым более длительные контакты без обмена предложениями и уж тем более ультиматумами», — заявил автор.
Автор Телеграм-канала «Канал Визионера» считает, что Дуров стал жертвой спецоперации то ли спецслужб Франции или Британии, так как ещё год назад спокойно посещал первую. Более того, как отмечала журналистка Ксения Собчак, в начале лета Дуров намеревался посетить Францию, чтобы отдохнуть.

«Так что связь с визитом Дурова в Баку на встречу с Путиным — налицо», — утверждает автор.
После данных о возможной встрече в сети появились кадры, на которых Дуров едет где-то в азербайджанских горах на багги. Миллионер одет в черную одежду и сосредоточенно наблюдает за дорогой. Стоит отметить, что на глазах у него были солнцезащитные очки, несмотря на пасмурную погоду. Визит российского лидера в Азербайджан к тому времени завершился.

Официально встречу Путина и Дурова не подтвердили.

Связь блокировки Telegram и встречи в Баку

Пользователи обратили внимание, что возможная встреча шла вместе с несколькими случаями отказа мессенджера. Один из них произошел как раз в ходе предполагаемых переговоров в резиденции Алиева.

«Встречался ли Дуров с Путиным — подтверждений нет. В это же время с полуночи до трех часов утра Telegram неожиданно прекратил свою работу на территории России», — пишет Telegram-канал «Держиморда».
По данным «Последнего инсайдера», РКН в ночь на 20 августа тестировал полную блокировку Telegram.

«Очередная попытка блокировки произошла после законодательных новаций для каналов от 10 тыс. [подписчиков], назначения Telegram-каналов иноагентами, "наезда на военкоров" и др.», — отмечают авторы.
21 августа INSIDER-T подтвердил, что в России успешно протестировали блокировку Telegram: мессенджер на час отключился у пользователей в РФ и странах Средней Азии.

Роскомнадзор не комментировал эти сведения.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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Назван следующий кандидат на пост владельца Telegram

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Le Figaro: Дуров собирался провести в Париже как минимум один день
25 августа 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Brastock Images

Генеральный директор и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров целенаправленно летел в Париж. У него во французской столице был запланирован ужин.
Об этом пишет газета Le Figaro. В публикации указано, что Дуров прилетел из столицы Азербайджана Баку на частном самолёте и собирался провести в Париже как минимум один вечер из-за запланированного ужина.

При этом, по сообщению французского телеканала TF1, российский программист и предприниматель был персоной нон грата во Франции, из-за чего избегал поездок в эту европейскую страну. Он вообще редко приезжал в Европу, предпочитая путешествовать по странам бывшего СССР, посещая Южную Америку или Объединённые Арабские Эмираты. Кстати, имея, в числе прочих, и гражданство ОАЭ.

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#париж
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Умер главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга
25 августа 2024, 15:14

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Умер создатель оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Легендарному конструктору был 91 год.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале холдинг «Высокоточные технологии» (входит в «Ростех»). Руководство и коллектив оборонного предприятия выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Всю свою трудовую жизнь Олег Мамалыга посвятил работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения — подразделении «Высокоточных технологий», своеобразном мозговом центре предприятия. Кроме знаменитого «Искандера», так здорово себя проявляющего в ходе СВО, конструктор принимал участие в разработке и создании первых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Шмель» и «Малютка», межконтинентальной ракеты «Гном», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока» и «Ока-У»).

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