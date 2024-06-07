В балашихинском ЖК «Пехра» построили два дома с поликлиникой и детсадом

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Завершено строительство двух многоквартирных корпусов — №10 и №10.1 — в жилом комплексе «Пехра» на территории городского округа Балашиха, специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку и выдали заключение о соответствии новостроек проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Корпус №10 является строением переменной этажности — от 12 до 25 этажей, в нём расположено 1796 квартир. Общая площадь корпуса составляет более 65 тысяч квадратных метров. На первом этаже откроется поликлиника на 100 посещений в смену, молочная кухня, а также детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников», — говорится в сообщении.Общая площадь девятиэтажного корпуса 10.1 составляет около 2,3 тыс. квадратных метров, в нём располагается 45 квартир.
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