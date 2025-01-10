В Балтийском море дрейфует потерявший управление танкер с тоннами нефти

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Танкер под флагом Панамы, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. Об этом информирует агентство DPA.
Уточняется, что на борту находится порядка 99 тыс тонн нефти. По данным агентства, танкер следовал из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.
В настоящий момент угрозы для окружающей среды нет. Экипаж остается на борту судна, необходимость в эвакуации отсутствует, говорится в материале источника.
Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.
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В настоящий момент угрозы для окружающей среды нет. Экипаж остается на борту судна, необходимость в эвакуации отсутствует, говорится в материале источника.
Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.
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Екатерина Коршунова