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В Севастополе введён режим ЧС регионального значения из-за мазутных пятен

Фото: istockphoto/Narai Chal

Фото: istockphoto/Narai Chal

В Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. На пляжах Северной стороны и на Золотом пляже в субботу обнаружены новые выбросы мазута.
Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Это не носит пока характера массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, остаются на камнях водорослях», — сообщил губернатор Севастополя.



По его словам, с мазутом вполне по силам справиться сотрудникам МЧС при помощи волонтёров. Он рассказал, что береговая линия Севастополя будет поделена на секторы с целью тщательной последовательной расчистки от новых выбросов.

Ранее на восточном побережье Крыма обнаружили два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров и более четырех километров в районе природного заповедника Олукский.

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