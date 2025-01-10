Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров

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В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км побережья. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, речь идет о городских округах Керчи и Евпатории, Сакском и Ленинском районах, а также острове Тузла. К мониторингу прибрежной зоны и акватории Черного моря привлекли 10 морских и 2 воздушных судна, добавили в МЧС.
Уточняется, что всего на месте ЧП работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря 2024 года. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.
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Уточняется, что всего на месте ЧП работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря 2024 года. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.
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Екатерина Коршунова