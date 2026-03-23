В Бангладеш могут закрыться все заправки из-за нехватки топлива
В Бангладеш на фоне дефицита топлива автозаправочные станции могут прекратить работу по всей стране. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на Ассоциацию владельцев АЗС.
По данным организации, поставляемых объёмов топлива уже не хватает для покрытия спроса. Ситуация названа «очень тяжёлой», а закрытие заправок может произойти в любой момент.
Из-за нехватки топлива автомобилисты вынуждены часами стоять в очередях. Работники АЗС сталкиваются с перегрузкой и стрессом, а на самих станциях фиксируются случаи беспорядков. Сообщается, что по вечерам к заправкам приезжают группы людей, которые пытаются силой забирать топливо.
Дополнительной проблемой стали перекупщики: некоторые водители заправляются по несколько раз в день, обходя ограничения, чтобы затем продавать бензин по завышенным ценам. Эксперты предупреждают о росте рисков для транспортировки топлива — есть опасения, что бензовозы могут подвергаться нападениям на маршрутах.
Читайте также: