Россиянин украл на работе 17 тонн бензина и продал его друзьям со скидкой
В Сахалинской области сотрудники полиции задержали 44-летнего водителя транспортного предприятия по подозрению в хищении более 17 тонн бензина. Как сообщили в региональном управлении МВД, ущерб от действий мужчины превысил 1,2 миллиона рублей.
События развернулись в Углегорске. Водитель ремонтировал личный автомобиль, и работодатель предоставил ему на это время другую машину. В салоне временного транспорта мужчина обнаружил и оставил себе заправочную карту.
Убедившись, что пропажа осталась незамеченной, он передал карту приятелю. Знакомый заправлялся, а деньги за топливо переводил на счёт водителя. Преступная схема действовала с августа 2025 по февраль 2026 года.
За этот период подозреваемый похитил 17 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Когда средства на карте закончились, мужчина её уничтожил. Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
Читайте также: