Россиянин украл на работе 17 тонн бензина и продал его друзьям со скидкой

11 марта 2026, 14:03

В Углегорске водитель похитил у предприятия более 17 тонн бензина

Фото: Istock/kckate16

В Сахалинской области сотрудники полиции задержали 44-летнего водителя транспортного предприятия по подозрению в хищении более 17 тонн бензина. Как сообщили в региональном управлении МВД, ущерб от действий мужчины превысил 1,2 миллиона рублей.