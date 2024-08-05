В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни

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Протестующие в столице Бангладеш Дакке подожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца подавшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины. Об этом информирует Dhaka Tribune.
Сообщается, что участники беспорядков также подожгли один из офисов партии Шейх Хасины «Авами Лига», а также офис ее председателя.
Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Первыми демонстрантами стали студенты в столице, затем протесты распространились на всю страну.
Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек. Протестующие считают, что эти квоты дискриминационны для всего остального населения, и выступают с резкой критикой правительства за недостаточные меры по борьбе с безработицей.
Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что в стране сформируют временное правительство. Он добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.
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Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Первыми демонстрантами стали студенты в столице, затем протесты распространились на всю страну.
Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек. Протестующие считают, что эти квоты дискриминационны для всего остального населения, и выступают с резкой критикой правительства за недостаточные меры по борьбе с безработицей.
Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что в стране сформируют временное правительство. Он добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.
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Дарья Осипова