Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство

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Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что после отставки премьер-министра Шейх Хасины в стране сформируют временное правительство. Его заявление приводит издание Dhaka Tribune.
«После плодотворного обсуждения со всеми политическими партиями мы решили сформировать временное правительство», — пояснил главком.Вакер-Уз-Заман добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.
Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле в качестве протеста против системы квот на государственные должности. Столкновения демонстрантов и полиции привели к большому количеству жертв, погибшими считаются не менее 300 человек.
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