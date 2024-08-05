Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Об этом сообщил телеканал News18 в своих соцсетях. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.