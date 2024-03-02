В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб

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В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и попал в аварию, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
В результате произошедшего возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 105 УК РФ.
Согласно следствию, пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к знакомому. Не найдя его дома, он потребовал водителя доставить его на другой адрес. После прибытия на место назначения пассажир попросил водителя подождать его, однако получил отказ.
В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес таксисту более 10 ножевых ударов по различным частям тела. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник угнал автомобиль такси и попытался скрыться.
Во время движения он потерял контроль над машиной и столкнулся с дорожным знаком. Сразу после этого мужчину задержал патруль ГИБДД. Сейчас готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.
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Согласно следствию, пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к знакомому. Не найдя его дома, он потребовал водителя доставить его на другой адрес. После прибытия на место назначения пассажир попросил водителя подождать его, однако получил отказ.
Во время движения он потерял контроль над машиной и столкнулся с дорожным знаком. Сразу после этого мужчину задержал патруль ГИБДД. Сейчас готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.
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Артем Кузьмин