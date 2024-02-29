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Российский полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и убил его ломом

Baza: в Перми задержали полицейского за убийство ломом местного жителя
29 февраля 2024, 10:22
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Пермском крае 23 февраля сотрудник полиции поссорился с мужчиной и ударил его ломом по голове. Мужчина скончался от полученной травмы. Об этом сообщает Тлегерам-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Уральской в поселке Бырма. С 19 февраля 22-летний сержант полиции — патрульный пермского управления МВД с двухлетним опытом работы — находился на больничном. В День защитника Отечества он вышел на прогулку и повздорил с 45-летним мужчиной. Драки было не избежать, поэтому силовик взял в руки лом и ударил оппонента по голове.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом и отёком головного мозга. Он впал в кому и умер в тот же день.


Правоохранителя арестовали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой уход из жизни. Силовику грозит до 15 лет лишения свободы.

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#уголовное дело
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#день защитника отечества
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Россиянин на автомобиле протаранил группу школьников и попал на видео
В Хакасии мужчина на автомобиле влетел в школьников, два подростка пострадали
29 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Автомобиль влетел в группу школьников в Хакасии, два несовершеннолетних получили серьезные травмы. Видеозапись с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Shot».
На видеозаписи видно, как машина на полном ходу влетает в группу несовершеннолетних, которые стояли возле Хакасского политехнического колледжа. От сильного удара подростков отбросило на несколько метров. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Один из подростков доставлен в больницу с переломом позвоночника, у второго сломаны руки. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв, и практически не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Предполагается, что мужчина не справился с управлением.

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#дтп
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#водитель
#машина
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В центре Петербурга 24-летний житель Донецка выстрелил из пневмата и поплатился
В Петербурге пьяный житель Донецка выстрелил из пневмата и стал фигурантом дела
29 февраля 2024, 09:36

Фото: istock / Prathaan

Донецкий футболист, переехавший в Санкт-Петербург, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с использованием оружия. 24-летний мужчина ночью решил выстрелить из пневматики в районе Анненкирхе, отмечая свой день рождения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предварительно, перед выстрелом подвыпивший молодой человек зашел в парадную, высунул руку за дверь и нажал на крючок. За его действиями наблюдала женщина, которая испугалась и вызвала правоохранителей.

Стрелка задержали и доставили в отдел и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#мужчина
#петербург
#выстрел
#стрельба
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Подмосковные полицейские помогли доставить в больницу ребёнка
29 февраля 2024, 09:25

Фото: iStock/Heiko Küverling

Двухлетнего ребёнка, который нуждался в срочной медицинской помощи, помогли доставить в больницу Ногинска инспекторы ДПС, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл вечером на 98 км трассы А-107 «Московское малое кольцо». К инспекторам обратилась встревоженная женщина, которая рассказала, что у неё в машине внук, которому стало плохо и срочно нужна помощь врачей», — говорится в сообщении.
Учитывая плотный вечерний трафик, инспекторы решили доставить ребёнка в больницу на патрульной машине. Они усадили внука с бабушкой в салон, и, используя сирену и мигалку, оперативно довезли их до детской больницы.

Врачи помогли мальчику, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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#происшествие
#дпс
#ногинск
#мальчик
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Узбекистанца, подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье, задержали в Казахстане
Убившего трех человек в РФ гражданина Узбекистана задержали в Казахстане
29 февраля 2024, 09:18

Фото: istock / BrianAJackson

В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в России. Об этом информирует пресс-служба МИД республики.

«В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту Жибек-Жолы», — сообщили в ведомстве.
Узбекистанец подозревается в тройном убийстве, совершенном совместно с подельником в 2016 году в Московская области.

Подробности расправы там раскрывать не стали.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подмосковье
#мид
#человек
#служба
#убийство
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В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей
В США остановили казнь 73-летнего маньяка, поскольку врачи не смогли найти вену
29 февраля 2024, 09:09

Фото: istock / Alernon77

В США Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил, что они не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что медработники поставили убийце капельницу с летальной инъекцией, так как не смогли найти вену. Исполнение приговора было назначено на 10:00 28 февраля по местному времени.

Спустя час, отведенный на процедуру, медицинская бригада подтвердила, что процедура не состоялась, и американца вернули в камеру. Теперь в отношении заключенного будут рассматривать «дальнейшие шаги».

Репутация Крича считается странной, так как никто не может назвать количество совершенных им преступлений. Сам он в разное время говорил, что жертв было от 26 до 42. По официальным данным считается, что их было пять, хотя возможна причастность еще к четырем.

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#сша
#медработники
#смертная казнь
#препараты
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На российском сегменте МКС произошла утечка воздуха
«Роскосмос»: на российском сегменте МКС специалисты зафиксировали утечку воздуха
28 февраля 2024, 20:41

Фото: iStock/3DSculptor

Специалисты зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что экипажу российского сегмента и всей станции в целом ничего не угрожает.

В ведомстве уточнили, что экипаж регулярно проводит работу по устранению возможных мест утечки воздуха на станции, а данные, которые передаются со станции, просматриваются на Земле специалистами в штатном режиме.

В «Роскосмосе» добавили, что у находящихся на борту космонавтов довольно загруженная работа, поскольку конструкция станции постепенно устаревает, в связи с чем растёт число необходимых ремонтно-восстановительных работ.

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#мкс
#роскосмос
#россия
#воздух
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СК потребовал заочно арестовать блогера Евгения Савина
28 февраля 2024, 20:39

Фото: iStock/Yingko

Следственный комитет направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на суд.
Напомним, 17 февраля 2023 года Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

После этого блогер дал интервью телеведущей Ксении Собчак, чем навлёк на себя ещё одну проверку правоохранителей.

В результате, в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».

Спортсмена объявили в розыск, а теперь Следственный комитет РФ ходатайствует об его заочном аресте.

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#суд
#блогер
#вс рф
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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата
28 февраля 2024, 20:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор Жавохиру Дехконову, который убил человека из мести за брата, об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.
По версии обвинения, поздно вечером 27 февраля Дехконов нанёс более 60 ударов мужчине, используя «неустановленный твердый предмет, обладающий колюще-режущими свойствами». Затем подсудимый толкнул оппонента в грудь, в результате чего он упал на землю и от полученных травм скончался на месте происшествия.

В суде Дехконов полностью признал свою вину, заявив, что убитый им мужчина имел отношение к смерти его родного брата. Семье сообщили, что их родственник скончался в результате несчастного случая, однако, Дехконов в это не поверил и решил отомстить за брата.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима», — уточнили в пресс-службе петербургских судов.

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#санкт-петербург
#убийство
#суд
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В Москве молившуюся на ананасы голую девушку отправили в психиатрическую клинику
28 февраля 2024, 19:42

Фото: iStock/artursfoto

В Москве девушку, которая обнажённой заявилась в супермаркет и стала молиться на продукты, отправили в психиатрическую клинику, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, инцидент произошёл 28 февраля в магазине «Перекрёсток» на улице Милашенкова.

Обнажённая 35-летняя девушка зашла в супермаркет, уселась на пол перед полкой с консервированными ананасами и начала молиться.

Очевидцы вызвали к месту происшествия правоохранителей. Когда полиция попыталась увести девушку, она начала кидаться на людей, смеяться и просить, чтобы её отдать её «отцу по имени Вечность».

Ни к какому отцу москвичку, разумеется, везти не стали. Сперва её доставили в отделение полиции, а уже оттуда — в психиатрическую клинику. Точный диагноз девушки пока не установлен.

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#психологическая помощь
#полиция
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