Российский полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и убил его ломом

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В Пермском крае 23 февраля сотрудник полиции поссорился с мужчиной и ударил его ломом по голове. Мужчина скончался от полученной травмы. Об этом сообщает Тлегерам-канал Baza.
Инцидент произошел на улице Уральской в поселке Бырма. С 19 февраля 22-летний сержант полиции — патрульный пермского управления МВД с двухлетним опытом работы — находился на больничном. В День защитника Отечества он вышел на прогулку и повздорил с 45-летним мужчиной. Драки было не избежать, поэтому силовик взял в руки лом и ударил оппонента по голове.
Пострадавшего госпитализировали с ушибом и отёком головного мозга. Он впал в кому и умер в тот же день.
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Алина Юрчак