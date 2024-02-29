Российский полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и убил его ломом

Донецкий футболист, переехавший в Санкт-Петербург, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с использованием оружия. 24-летний мужчина ночью решил выстрелить из пневматики в районе Анненкирхе, отмечая свой день рождения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.