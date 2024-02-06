В Башкирии мужчина попытался похитить девочку, ее спас брат

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В Стерлитамаке мужчина средь бела дня попытался похитить девочку возле подъезда, однако ее смог спасти старший брат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, брат с сестрой возвращались из школы домой. Возле подъезда их поджидал неизвестный мужчина в балаклаве. В какой-то момент мужчина схватил девочку за руку и попытался увести ее. Однако брат смог вовремя отреагировать и потянуть сестру к себе и вырвал из рук похитителя.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас ведутся его поиски.
Ранее сообщалось, что суд в Астраханской области вынес приговор местному жителю, который ограбил и похитил двух человек в 2002 году. Как удалось установить следствию, летом 2002 года в астраханском селе Черный Яр трое преступников похитили бизнесмена и его знакомую. Девушку вывезли в степь, где связали задушили, а парня спрятали в багажник. Подельники отправились к отцу похищенного, избили его и стали требовать выкуп.
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Элина Позднякова