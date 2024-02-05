Женщина продала квартиру участнику СВО и лишилась жилья и денег

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Жительница Екатеринбурга продала квартиру участнику специальной военной операции и осталась без жилья и денег. Об этом сообщает портал Е1.
По данным издания, сделка по продаже квартиры была практически закрыта. Но по пути в банк военнослужащий вместе с риелтором попал в ДТП. В его машину влетел автобус с лопнувшим колесом. Мужчина погиб.
Оказалось, что право собственности к моменту ДТП уже перешло покупателю, но деньги от продажи недвижимости предыдущая владелица получить не успела. Оплата затянулась из-за нюансов оформления военной ипотеки, на которой настаивал военнослужащий.
По военной ипотеке нельзя рассчитываться через аккредитив, в отличие от других видов льготного кредитования. Документ должен подписать лично покупать, после чего деньги будут зачислены на счет продавца. Таким образом, женщина не получила денег, хотя сделка уже официально зарегистрирована в Росреестре.
Теперь екатеринбурженка собирается признавать сделку недействительной. Родственники покупателя не намерены препятствовать ей. Но, вероятнее всего, бывшей хозяйке придётся обращаться в суд.
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Оказалось, что право собственности к моменту ДТП уже перешло покупателю, но деньги от продажи недвижимости предыдущая владелица получить не успела. Оплата затянулась из-за нюансов оформления военной ипотеки, на которой настаивал военнослужащий.
Теперь екатеринбурженка собирается признавать сделку недействительной. Родственники покупателя не намерены препятствовать ей. Но, вероятнее всего, бывшей хозяйке придётся обращаться в суд.
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Алина Юрчак