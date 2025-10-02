В Беларуси задержан маньяк, убивший минимум 8 девушек в 90-е годы
В Беларуси после почти 30 лет розысков задержали мужчину, который в конце 1990-х совершил серию убийств — по данным следствия, не менее восьми женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
53-летнего фрезеровщика из Могилёва задержали осенью 2025 года. Согласно материалам дела, с 1996 по 1999 годы он совершил восемь убийств и два покушения на убийство с элементами насилия и сексуального характера. Это не полный перечень его преступлений.
Нападения фиксировались в Могилёве, Витебске, Орше и Жодино, жертвами становились девушки от 12 до 20 лет. Чаще всего преступник атаковал в подъездах и лифтах.
За годы следствия силовики проверили около 100 тысяч человек. После задержания мужчина дал признательные показания. МВД Беларуси просит всех, кто может предоставить информацию о других жертвах или преступлениях подозреваемого, обратиться в органы.
