В Беларуси задержан маньяк, убивший минимум 8 девушек в 90-е годы

02 октября 2025, 16:23

Маньяк из Могилёва пойман спустя почти 30 лет поисков

Фото: Istock / MARHARYTA MARKO

В Беларуси после почти 30 лет розысков задержали мужчину, который в конце 1990-х совершил серию убийств — по данным следствия, не менее восьми женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.