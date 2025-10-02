Шокирующее видео: школьник жестоко избивает собак на прогулке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде местные жители стали свидетелями ужасной сцены. Мальчик вывел двух породистых собак из подъезда и начал их пинать. Люди были в шоке от увиденного. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.
Соседи утверждают, что подобное отношение к животным может быть следствием воспитания. Многие считают, что взрослые в семьях проявляют жестокость, и это становится нормой для детей.
До этого стало известно, что в Томске группа молодых людей заставила 18-летнего юношу публично признаться в связи с 15-летней школьницей.
Ранее появилась информация, что жительница Приморского края предстанет перед судом за разрешение своей несовершеннолетней дочери управлять автомобилем. Действия девочки за рулем привели к смертельному ДТП.
