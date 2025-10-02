Шокирующее видео: школьник жестоко избивает собак на прогулке в Нижнем Новгороде

02 октября 2025, 16:06

Школьник избивал своих собак на прогулке в Нижнем Новгороде

Фото: iStock/WebSubstance

В Нижнем Новгороде местные жители стали свидетелями ужасной сцены. Мальчик вывел двух породистых собак из подъезда и начал их пинать. Люди были в шоке от увиденного. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.