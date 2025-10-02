В Таиланде мать продавала тело 12-летней дочери с психическим заболеванием
В Тайланде полиция расследует 31-летней матери, торговавшей телом своей 12-летней дочери с психическим заболеванием. Об этом сообщает издание Honekrasae.
По данным следствия, подозреваемая забрала девочку из специализированного интерната и начала продавать ее тело пожилым мужчинам в возрасте от 60 до 75 лет. Мать арестовали после сбора необходимых улик. Ей предъявлено обвинение в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.
Во время допроса подозреваемая признала факт занятия проституцией, однако отрицала причастность к торговле собственной дочерью. К тому же правоохранители задержали несколько пожилых мужчин, которые пользовались услугами матери и дочери. Их стоимость варьировалась от 50 до 500 батт (примерно 130–1300 рублей), в зависимости от требований клиентов.
