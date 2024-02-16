В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ

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Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри подверг критике предложение «Большой семерки» (G7) о возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины. В интервью газете Financial Times она назвал это «непрямой конфискацией».
«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или ожиданию будущей конфискации, что может оказать на рынки такое же влияние, как и прямая конфискация», — отметила генеральный директор депозитария.В Euroclear находится замороженных около 191 млрд евро российских активов.
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