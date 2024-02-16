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В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ

В Euroclear назвали прямой конфискацией предложение G7 отдать активы РФ Украине
16 февраля 2024, 01:32
Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри подверг критике предложение «Большой семерки» (G7) о возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины. В интервью газете Financial Times она назвал это «непрямой конфискацией».
«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или ожиданию будущей конфискации, что может оказать на рынки такое же влияние, как и прямая конфискация», — отметила генеральный директор депозитария.
В Euroclear находится замороженных около 191 млрд евро российских активов.


Ранее сообщалось, что страны Евросоюза и «Большая семерка» обсуждают возможность использования заблокированных российских активов на сумму более 250 млрд долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

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Меган Фокс обидела украинских женщин шуткой про надувных кукол
Голливудская актриса сравнила себя на фото с украинскими надувными куклами
16 февраля 2024, 02:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудской актрисе Меган Фокс пришлось оправдываться за свою шутку об украинских женщинах. В своем Instagram* она опубликовала фотографию с вечеринки по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в финале чемпионата по американскому футболу (Супербоул).
«Оказывается, это была только неудачная фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии», — подписала фото Фокс.
В результате ей написали тысячи комментариев по поводу того, что это грубо и что самой Меган Фокс далеко до украинских женщин.

«Боже. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины горячие и потому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими», — ответила актриса одному из комментаторов.
Меган Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших», а также по роли Эйприл О’Нил в «Черепашках-ниндзя» и «Черепашках-ниндзя 2». Самая сексуальная женщина по версии журнала FHM (2008).

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Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о решении покинуть клуб летом
L’Equipe: Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что покинет клуб летом
16 февраля 2024, 00:46

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил президенту футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду в качестве свободного агента.
Точные даты ухода пока обсуждаются сторонами, но решение окончательно — это произойдет летом 2024 года, заявил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

По данным издания El Debate, форвард подпишет 6-летний контракт с «Реалом», с ежегодной зарплатой в размере 32 миллионов евро после уплаты налогов. Также игрок получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро от «Сливочных».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах по всем турнирам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт форварда с парижским клубом действует до июня 2024 года.

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Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры по Украине
Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры по Украине на условиях России
15 февраля 2024, 23:53

Фото: iStock/DancingMan

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что при рассмотрении конфликта с Украиной он выступает за проведение переговоров на условиях Москвы, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе посещения 19 российских регионов он заметил, что никто не желает вовлекаться в конфликт с НАТО и даже не хочет думать о том, чтобы дойти до Варшавы.

«Я считаю, что в первую очередь необходимо вести переговоры. Однако, важно, чтобы эти переговоры привели к тому, чтобы Россия оставалась независимой и сильной», — подчеркнул политик.
Он также добавил, что мир должен быть достигнут на условиях Москвы.

«Мы должны добиться мира через переговоры, но при этом на наших условиях, а не сдаваясь», — говорится в программе на сайте кандидата.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил желание решить ситуацию на Украине путем дипломатических переговоров.

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Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
Президент РФ Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
15 февраля 2024, 23:45

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил свое одобрение идеи введения государственной награды для семейных трудовых династий, сообщает РИА Новости.
Эту инициативу высказал один из рабочих Уралвагонзавода во время визита главы государства в Свердловскую область.

«Честно говоря, мне такое не приходило в голову», — отметил Путин, признавая идею хорошей.
Он пообещал поручить правительству и администрации президента изучить этот вопрос.

Президент также напомнил, что недавно в России были учреждены знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».

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Путин высказался о высокоскоростном железнодорожном сообщении в России
Путин: Россия готова к созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения
15 февраля 2024, 23:26

Фото: istock / Serjio74

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия приближается к реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных маршрутов, передает ТАСС.
По словам главы государства, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать отправной точкой для развития подобных инициатив.

«Готовность и способность браться за такие сложные проекты и их реализация — это своего рода показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала», — отметил президент.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности строительства Северо-Сибирской магистрали, которая должна будет соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

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Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией
Байден распорядился вступить в прямой диалог с РФ из-за «угрозы нацбезопасности»
15 февраля 2024, 23:18

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден приказал начать прямые переговоры с Москвой в ответ на предполагаемую угрозу национальной безопасности, исходящую, по его мнению, из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби уточнил, что Байден поручил установить дипломатические контакты по данному вопросу.

«Президент дал указания провести ряд начальных мероприятий, включая регулярные брифинги для Конгресса и прямое дипломатическое взаимодействие с Россией», - заявил Кирби.
Помимо этого, президент США призвал активизировать работу в данном направлении с союзниками и партнерами, а также со всеми остальными странами, которых затрагивает эта ситуация.
Пресс-служба отметила, что «угроза национальной безопасности» связана с предполагаемой разработкой Россией «оружия против спутников».

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Мигрантам в Подмосковье разъяснили правила поведения и трудоустройства
15 февраля 2024, 22:42

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв встретился с трудовыми мигрантами в селе Софьино. Как сообщили в пресс-службе ГУРБ, жители Раменского городского округа часто обращались в ведомство с коллективными жалобами на бессистемное проживание иностранцев и ухудшение криминогенной обстановки.
С конца прошлого года вопрос стоит на особом контроле ГУРБ. Карасёв на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым предложил обеспечивать трудовых и мигрантов общежитиями.

На территории Раменского городского округа правоохранители регулярно проводят рейды по выявлению мест незаконного массового проживания иностранных граждан. Карасёв отметил, что важно оставаться в диалоге и провёл несколько встреч с жителями и с иностранцами.

На последней встрече с трудовыми мигрантами к ним обратился муфтий Московской области Дауд хазрат Мухутдинов. Он призвал их контролировать поведение и отношение к окружающим.
«К сожалению, верующие не всегда поступают так, как того требует Ислам. Там, где можно проявить мягкость и уступчивость, проявляются грубость и бестактность. Чем лучше будет нравственная сторона мусульманина, тем лучше у людей будет отношение к нему. Когда кто-нибудь со стороны увидит плохое, сделанное мусульманином, это пятном ляжет на всю умму», – отметил Дауд хазрат.
Организаторы встречи ответили на вопросы о трудоустройстве, получении разрешений на временное проживание и вида на жительство, оформлении патента и медицинского страхования, напомнили про основания для выдворения из страны и обязанность соблюдать законы России.

Дауд хазрат отметил важность проведения подобных встреч. По его мнению, они помогают построить доверительный диалог с трудовыми мигрантами, оказать им духовную и правовую помощь, содействие в интеграции в российское культурное пространство.

Как отметили в ГУРБ, привлечение иностранных рабочих важно для экономики Подмосковья. Однако трудоустройство приезжих должно быть законным, а условия проживания – организованными

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#подмосковье
#московская область
#мигранты
#трудоустройство
#кирилл карасёв
#гурб
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В Подмосковье начали собирать шишки для будущих посадок
15 февраля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области начали заготовку семян хвойных растений для воспроизводства лесов, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. В Подмосковье посадочный материал не закупается в других регионах, а выращивается в питомниках.
«Шишки, снятые с деревьев, хранят в холщовых мешках до отправки на шишкосушилку. Там извлекают семена, которые в дальнейшем пройдут проверку на всхожесть и будут ждать весенней посадки для выращивания из них сеянцев. В Орехово-Зуевском лесничестве уже собрали около 100 кг шишек сосны обыкновенной. А в филиале «Русский лес» отгружено свыше 9 тонн семенного материала», – сообщили в ведомстве.
Собирать семенной материал для лесовосстановления нужно до раскрытия кроющих чешуй на шишках, что происходит в конце зимы - начале весны, когда начинает пригревать солнце. Лесничие обращают внимание на качество шишек, исключая старые, раскрывшиеся, засмолённые и мелкие, отметили в Комлесхозе.

Впоследствии шишки передают в Российский центр защиты леса. Из их семян вырастят сенянцы для лесовосстановления. Посадки проведут на местах старых и новых вырубок, гарей, прогалин, полян, пустырей, а также в ходе экологичнских акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево».

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Найденный в отходах породистый кот Вольт стал звездой фотосессий
15 февраля 2024, 21:15

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Кот Вольт, найденный на днях в Раменском городском округе на контейнерной площадке водителем мусоровоза, адаптировался в новых условиях. Питомец любит позировать для фото, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В министерстве решено обеспечить спасённому питомцу ветеринарное сопровождение. А региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера «Эколайн-Воскресенск» уже доставил коту породы сфинкс комплексное питание на год. У Вольта есть любимое место у батареи. Животное гуляет по комнате и умеет позировать, когда его фотографируют», – говорится в сообщении.
Кота забрал к себе нашедший его водитель мусоровоза Борис Галишников. О его поступке написал в своём телеграм-канале вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

А министр ЖКХ региона Антон Велиховский лично поблагодарит Бориса за профессионализм и человечность во время празднования пятилетия Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области. Оно состоится 27 марта.

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