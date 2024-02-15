На Украине считают, что ВС РФ готовят наступление на Запорожском направлении

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Армия России готовит мощное наступление на Запорожском направлении, скорее всего оно состоится в районе Работино. Об этом заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении», - заявил Лиховой в эфире телемарафона.
Он отметил, что российские военные собрались там не для прогулки.
По последним данным, эта дорога уже находится под огневым контролем российских военных.
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Элина Позднякова