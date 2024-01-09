В Белгороде чиновники обязаны пройти курсы оказания первой помощи

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение обучить белгородских и приграничных муниципалитетов чиновников и работников бюджетных учреждений оказанию первой медпомощи.
Об этом он рассказал вовремя совещания в областном правительстве, трансляция которого велась на странице главы региона во «ВКонтакте».
Завершить обучение всех сотрудников необходимо до конца января, а первый отчет нужно предоставить через неделю.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода вечером 8 января три человека находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Читайте также:
Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгорода
Белгородских детей отправят на отдых в Крым и в другие регионы
Над Белгородской областью перехвачена ракета С-200
«На первом этапе задача заключается в том, чтобы научить всю бюджетную сферу. На втором — перейдем к обучению коммерческих организаций. У нас достаточно врачей. Также есть самооборона, которая уже год тренируется. Сложные дни показали, что она обладает необходимыми навыками, которые спасают жизни людей», — заявил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода вечером 8 января три человека находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.Утром 9 января власти совершат подомовой обход в микрорайонах, которые пострадали из-за отражения удара ВСУ. Губернатор пообещал быстро определить разрушения и начать их восстанавливать.
Читайте также:
Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгорода
Белгородских детей отправят на отдых в Крым и в другие регионы
Над Белгородской областью перехвачена ракета С-200
Мария Фирсова