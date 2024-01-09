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В Белгороде чиновники обязаны пройти курсы оказания первой помощи

09 января 2024, 11:34
Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение обучить белгородских и приграничных муниципалитетов чиновников и работников бюджетных учреждений оказанию первой медпомощи.
Об этом он рассказал вовремя совещания в областном правительстве, трансляция которого велась на странице главы региона во «ВКонтакте».

«На первом этапе задача заключается в том, чтобы научить всю бюджетную сферу. На втором — перейдем к обучению коммерческих организаций. У нас достаточно врачей. Также есть самооборона, которая уже год тренируется. Сложные дни показали, что она обладает необходимыми навыками, которые спасают жизни людей», — заявил Вячеслав Гладков.

Завершить обучение всех сотрудников необходимо до конца января, а первый отчет нужно предоставить через неделю.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода вечером 8 января три человека находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.
Утром 9 января власти совершат подомовой обход в микрорайонах, которые пострадали из-за отражения удара ВСУ. Губернатор пообещал быстро определить разрушения и начать их восстанавливать.

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С начала зимы 113 тысяч человек посетили подмосковные лыжные трассы
09 января 2024, 11:16

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

С начала сезона лыжные трассы Подмосковья посетило 113 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километров, а в Кузьминском лесопарке - 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Также он подчеркнул, что в рамках программы губернатора «Парки в лесу» были сделаны новые лыжные трассы в Балашихе, Домодедово, Лыткарино, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне и Химках и Люберцах.

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Арест и заявление в опеку: что грозит блогеру, который выкинул младенца в сугроб
СК проверит блогера Косенко, бросившего сына в снег
09 января 2024, 10:58

Фото: iStock/Chalabala

Провокационное видео блогера Сергея Косенко вызвало волну возмущения у общественности. На ролике бизнесмен с высоты собственного роста бросает младенца в снег. Вскоре под публикацией появились гневные комментарии и призывы к тому, чтобы на действия молодого отца обратили внимание правоохранительные органы. О том, грозит ли блогеру наказание, и как на инцидент отреагировали в Госдуме, расскажет редакция «Радио 1».

Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб


Блогер-миллионник Сергей Косенко опубликовал видео с младенцем в своих социальных сетях. В кадре он подбрасывает малыша, который падает в глубокий снежный сугроб. Бизнесмен сопроводил видеозапись фразой: «Первый полет Лео!».
Следующей публикацией блогера стало видео, на котором он вместе с супругой ложится на снег.

Общественность осудила блогера Косенко за видео с младенцем


На Косенко обрушилась волна критики после публикации им видео с младенцем в сугробе. Подписчики писали о том, что ребенок мог получить повреждения, заболеть или даже погибнуть. Неравнодушные пользователи сети призывали обратить внимание на ситуацию правоохранительные органы. Одна из подписчиков блогера отметила в комментариях главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения с детьми. Также общественность настаивала на проверке семьи органами опеки.

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Косенко, в свою очередь, попытался оправдаться и назвал запись постановочной. По его словам, вместо ребенка он кинул в сугроб куклу. Однако внимательные подписчики блогеру не поверили и заявили, что ребенок открывал и закрывал глаза, что было заметно на видео.

Екатерина Мизулина осудила блогера Косенко за видео с ребенком в сугробе


Екатерина Мизулина поделилась мнением относительно инцидента в своем телеграм-канале. Она заявила, что ее возмутила видеозапись, на которой блогер бросает в снег своего двухмесячного сына. Мизулина отметила, что ради хайпа блогеры переходят черту и заходят слишком далеко. Глава лиги безопасного интернета выразила уверенность в том, что после данных кадров встанет вопрос о безопасности и здоровье малыша.

«В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией», — заявила Мизулина.

Также она сообщила, что уточнит сведения по уплате налогов блогером.
«Я как раз уточняю, что у него там по налогам. Потому что ранее он уже был «на маячке» на проверку по уклонению от уплаты», — сообщила Мизулина.

Лера Кудрявцева и Ксения Бородина осудили блогера Косенко


Некоторые представители российского шоу-бизнеса поспешили прокомментировать выходку блогера. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что защищать бизнесмена могут только те, у кого нет детей.
«Просто дичь. Его самого бы кинуть с Эвереста», – заявила Кудрявцева.

Ведущая шоу «Последний герой» Ксения Бородина призналась, что пришла в ярость, когда увидела видео.
«Что только блогеры не делают с грудничками. <…>. Охваты — это круто, конечно же, но важно, какой путь выбран для этих охватов», — возмутилась телеведущая.

Бизнесмена осудила также супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия Костенко предупредила, что новорожденных детей нельзя встряхивать, так как это может привести к синдрому детского сотрясения. Она назвала происходящее на ролике насилием и призвала не повторять подобные действия.


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Какое наказание грозит блогеру за видео с младенцем в сугробе


Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в ближайшее время по факту действий блогера будет направлено заявление в Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил назначить Косенко 15 суток административного ареста. Он также выразил сомнения в том, что блогер бросил в снег куклу. Парламентарий заявил, что блогеры часто идут на необдуманные поступки для того, чтобы привлечь аудиторию.
«Блогеры, как люди публичные, осуществляют через интернет некий призыв: если они это делают, значит, они допускают, что другие тоже будут так делать. То есть этот блогер призывает так обращаться с детьми. Все-таки я надеюсь искренне, что этот человек не настолько девиантен в сознании, чтобы всерьез детей кидать в сугробы», — заключил Милонов.

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#следственный комитет
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#младенец
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#блогер
#виталий милонов
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В United Airlines обнаружили незатянутые болты на самолётах Boeing
09 января 2024, 10:52

Фото: iStock/Diy1

8 января отменили около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.
Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на самолетах Boeing 737 MAX, которые использует компания, незатянутые болты на дверях.

«Мы зафиксировали случаи [неполадок], возможно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», - сказано в заявлении пресс-службы компании, пишет ТАСС.
На минувшей неделе Федеральное управление гражданской авиации США дало распоряжение приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9. Это случилось после ЧП с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде (Орегон), совершившего экстренную посадку сразу после вылета в Онтарио (Калифорния). У борта отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

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#самолет
#новости
#проверка
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Российские регионы страдают от дефицита школьных учителей
09 января 2024, 10:42

Фото:istockphoto/alexeyrumyantsev

Как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей.
Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».

Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
Среди основных причин проблемы эксперты называют высокую нагрузку и зарплаты.

В межрегиональном профсоюзе «Учитель» рассказали, что в 75 регионах учительские оклады недотягивают до МРОТ. По словам оргсекретаря профсоюза Ольги Мирясовой, в 40% регионов оклады не выше половины МРОТ.

Самые низкие оклады в Вологодской области, Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, а на Алтае даже менее 5 тысяч рублей.

Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров считает, что проблема с зарплатами никак не решится из-за того, что бюрократия среднего звена не желает выполнить указания сверху.

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#россия
#регионы
#новости
#учителя
#педагоги
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В Подольске в дома начало возвращаться тепло
09 января 2024, 10:21

Фото: Галина Добрынина

В микрорайоне Климовск Подольска благодаря работе аварийных бригад со всего Подмосковья начало возвращаться в дома жителей тепло, электричество и горячая вода. Об этом сообщил корреспондент.
Тепло уже появилось в домах на Октябрьской площади и улице Заводская.

«Батареи остыли в ночь с 4 на 5 января. Обогревались газом, обогреватели не включали, боялись, что пропадет свет. Температура была около 14 градусов тепла. Одевались теплее, чай горячий пили. Внучка подвижная, много двигалась и согревалась, мы ее тепло одевали. 8 января утро выдалось солнечное. Потрогала батареи, они теплые, но стояки холодные, подали заявку, чтобы убрали завоздушивание. Решила на радостях испечь пирог с яблоками для своих близких», — поделилась жительница одного из домов.

Стоит отметить, что на протяжении всех дней с момента аварии в котельной температура в квартирах жилых домов опускалась до 5 градусов. В настоящий момент в Климовске продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.

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#температура
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#подольск
#подмосковье
#климовск
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В Дмитрове микрорайон остался без отопления из-за утечки на теплосети
Авария оставила жителей микрорайона Космонавтов в Дмитрове без отопления и воды
09 января 2024, 10:18

Фото: iStock/Lazy_Bear

Глава горокруга Илья Поночевный сообщил, что утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове. Об этом Поночевный написал в своем телеграм-канале.
По словам главы округа, для выполнения работ были приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Отмечается, что над ликвидацией неполадок работает аварийная бригада, также к поиску утечки подключены работники управляющих компаний. После того, как проблему обнаружат, то котельную вновь запустят.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населенных пунктах Подмосковья.

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#теплоснабжение
#работники
#бастрыкин
#дмитровский городской округ
#отопление
#авария
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Сбитый машиной поэт Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии
09 января 2024, 10:07

Фото: iStock/sudok1

Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что у пострадавшего диагностированы множественные переломы, отёк мозга, а также повреждения внутренних органов. 76-летнему поэту провели тяжелейшую операцию.

Врачи продолжают бороться за его жизнь. По информации РИА Новости, состояние Рубинштейна оценивается, как крайне тяжелое.

Напомним, в Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Авария произошла на улице Образцова.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь.

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В Подмосковье стартовал конкурс на лучшие сельские учреждения культуры
09 января 2024, 09:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В регионе объявлен конкурс на лучшие сельские учреждения культуры и лучших работников сельских учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на денежное поощрение организован министерством культуры и туризма Московской области.

«Цель конкурса привлечь общественность к активному участию в культурной жизни Подмосковья и приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, а также любительскому творчеству», — отметили в ведомстве.

Конкурс проходит в два этапа: прием заявок в органы местного самоуправления муниципальный образований Подмосковья и рассмотрение поступивших заявок министерством в течении 15 дней, в ходе которых будут отобраны лучшие работники и учреждения культуры, а также составлен рейтинг.

Стоит отметить, что итоги конкурса и объявление победителей пройдет в феврале текущего года.

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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла
09 января 2024, 09:41

Фото: istockphoto / ElcovaLana

Во вторник утром, 9 января, дороги Подмосковья загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено движение авто на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щёлковском шоссе.

Кроме этого, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями.

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