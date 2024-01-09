Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгорода

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В результате обстрела Белгорода вечером 8 января три человека находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.Утром 9 января власти совершат подомовой обход в микрорайонах, которые пострадали из-за отражения удара ВСУ. Губернатор пообещал быстро определить разрушения и начать их восстанавливать.
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Алина Юрчак