Губернатор Старовойт: Над Курском сработала система ПВО

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над Курском и Курским районом сработала система ПВО. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!», — говорится в публикации.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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