В Курской области сбили три украинские ракеты

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона над Фатежским районом сбиты три ракеты ВС Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал о работе ПВО над Курском и Курским районом.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян