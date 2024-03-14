В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ на время закрыли торговые центры

Фото: iStock/claudiodivizia
Торговые центры в Белгородской области в целях безопасности закрыли до конца рабочего дня четверга, в последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области высказался, что такие меры принимаются из соображений безопасности.
Ранее в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека - мужчина и женщина, трое пострадали. Кроме того, в Белгороде не будут проводить массовых мероприятий, связанных с празднованием Масленицы. Решение также принято из соображений безопасности и продиктовано оперативной обстановкой в городе.
Власти региона выразили уверенность, что жители с пониманием отнесутся к данным мерам, направленных на ограничение массового скопления людей в городах.
Читайте также:
В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе
Власти Белгорода решили не проводить массовых гуляний на Масленицу
Ранее в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека - мужчина и женщина, трое пострадали. Кроме того, в Белгороде не будут проводить массовых мероприятий, связанных с празднованием Масленицы. Решение также принято из соображений безопасности и продиктовано оперативной обстановкой в городе.
Читайте также:
В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе
Власти Белгорода решили не проводить массовых гуляний на Масленицу
Мария Федоровцева