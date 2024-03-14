Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о том, что украинский беспилотник сдетонировал после нападения на село Покровка в Ивнянском районе.
По его словам, два дома получили повреждения, но без жертв.
Он также добавил, что на месте происшествия задействованы все оперативные службы.
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«Село Покровка стало объектом атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. Беспилотник противника врезался в дерево и взорвался. В результате взрывной волны повреждены окна и двери в одном доме, кровля и окна повреждены в другом, также пострадала хозпостройка. Жертв нет», — отметил губернатор.
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Артем Кузьмин