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Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе

Гладков: беспилотник ВСУ сдетонировал в белгородском селе Покровка
14 марта 2024, 10:53
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о том, что украинский беспилотник сдетонировал после нападения на село Покровка в Ивнянском районе.
По его словам, два дома получили повреждения, но без жертв.

«Село Покровка стало объектом атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. Беспилотник противника врезался в дерево и взорвался. В результате взрывной волны повреждены окна и двери в одном доме, кровля и окна повреждены в другом, также пострадала хозпостройка. Жертв нет», — отметил губернатор.

Он также добавил, что на месте происшествия задействованы все оперативные службы.

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В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
14 марта 2024, 11:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы отражают атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области, ведется стрелковый бой. Об этом сообщает пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на непосредственного участника.
«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, бой с украинскими диверсантами ведут подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», штурмовиков и Минобороны РФ, а также спецназ. Сейчас там складывается напряженная обстановка. Однако российские бойцы «бьются как тигры», отражая атаку. В настоящее время идет стрелковый бой, заключил военкор.

Ранее стало известно, что утром 14 марта украинская ДРГ вновь предприняла попытку проникнуть на территорию Белгородской области.

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Украинские войска обстреляли Курскую область
Старовойт: курский поселок Теткино подвергся обстрелам со стороны ВСУ
14 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил, что приграничный поселок Теткино Курской области уже третий день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины.
Он отметил, что пока не удалось установить последствия обстрела в четверг.

«Сегодня поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района были обстреляны со стороны Украины. Никто из жителей не пострадал. Подомовой обход в Теткино начнется после того, как обстановка позволит», — отметил он.
Также, по словам губернатора, в селе Пригородная Слободка начался пожар на одном из объектов инфраструктуры, но на данный момент огонь уже потушен.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что совместные подразделения российских войск с пограничной службой ФСБ России предотвратили попытки нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Курской области.

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#всу
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Террористы планировали массовое отравление военных в зоне СВО
Члены РДК* признались в планах отравить продукты для добровольцев «Эспаньолы»
14 марта 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Санкт-Петербурге была выявлена законспирированная ячейка РДК*, которая планировала отправить ядовитые продукты в зону проведения СВО. Об этом сообщает ФСБ.
В состав группы входили четыре человека. В настоящее время они задержаны.

По информации ведомства, террористы намеривались отправить отравленные грузы для российских военных. Такое задание было направлено спецслужбами Украины. Члены группировки должны были направить груз в Мариуполь для бойцов добровольческого отряда «Эспаньола».

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В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами
14 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/dk_photos

В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом «Красного креста», на котором передвигаются украинские ДРГ, пишет Baza.
По данным оперативных служб, в машине могут находиться члены украинской диверсионно-разведывательной группы. Есть информация, что указанный автомобиль движется со стороны Алексеевки в Белгород.

Ранее сообщалось о попытках украинских вооруженных сил атаковать объекты Белгородской и Курской областей, а также нанести ущерб инфраструктуре Запорожской АЭС. Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал здание регионального управления Федеральной службы безопасности в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв, но в доме выбиты окна и повреждён фасад.

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#белгородская область
#всу
#вс рф
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ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили на ЗАЭС взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища
14 марта 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале сообщила о попытке украинских вооруженных сил атаковать объект критической инфраструктуры станции.
Согласно сообщению, безоболочное взрывное устройство было сброшено в районе забора, за которым расположены баки с дизельным топливом. Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что взрывное устройство было сброшено вблизи забора топливохранилища, однако персонал и оборудование остались невредимыми.

Пресс-служба станции напомнила о заявлениях МАГАТЭ, выражающих недопустимость подобных атак, и подчеркнула, что несмотря на продолжающиеся обстрелы, высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. С сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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#служба
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«Мясник»: стало известно, почему солдаты ВСУ боятся Сырского
InfoBrics: солдаты ВСУ боятся, потому что ими командует генерал Сырский
14 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы ВСУ испытывают страх перед новым главнокомандующим украинской армией Александром Сырским, потому что он отправляет их в мясорубку. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич, пишет InfoBRICS.
По его мнению, жители Украины уже осознали масштаб конфликта, в который они оказались втянуты странами НАТО. Также это стали понимать и солдаты, которые отказываются воевать, особенно под командованием Сырского.

Бойцы ВСУ еще помнят штурмы под Артемовском, в котором погибли тысячи украинских солдат, добавил аналитик.

Он также отметил, что именно после кровопролитных боев за Артемовск и «мясные штурмы», Сырского прозвали «мясником».

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#солдаты
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#артемовск
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Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
14 марта 2024, 09:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская ДРГ вновь пытается проникнуть на территорию Белгородской области, сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, бой идет в районе села Сподарюшино.

Также ВСУ осуществили обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в автомобиль, водитель погиб.
Под огнем противника также оказался город Грайворон. В результате атаки ВСУ пострадал мужчина.

ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам с мирными жителями. Ранее также сообщалось о попытке ДРГ Украины зайти на территорию Белгородской области, однако противник был остановлен российскими силами.

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#всу
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#белгородская область
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Армия России продолжит уничтожать танки Abrams на Украине
Forbes: ВСУ потеряют еще больше Abrams из-за танков и артиллерии РФ
14 марта 2024, 09:02

Фото: iStock/dr_evil

Российские танки и артиллерия будут и дальше уничтожать американские танки M1 Abrams на Украине, к этому пора привыкать. В этом уверен военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, модернизация танков ВСУ не спасет их от обширного арсенала армии России.

«Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков», — уверен Экс.

Он также считает, что Abrams так же уязвим, как и любая другая тяжелая техника, участвующая в конфликте на Украине.

Таким образом, эксперт предупредил, что пора привыкать к уничтожению танков Abrams на поле боя.

Напомним, по подтвержденным данным российская армия уничтожила уже четыре американских танка Abrams в зоне спецоперации.

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#модернизация
#всу
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Аналитик Леонков: Новой версией ЗРК Patriot на Украине управляют американцы
14 марта 2024, 08:40

Фото: istockphoto/MikeMareen

Соединённые Штаты применяют на Украине модернизированную версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Таким вариантом ЗРК могут управлять только американские расчёты, состоящие из кадровых военных.
Такое мнение высказал военный аналитик, ведущий российский специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков. Он рассказал, что новая версия Patriot оснащена интегрированными на автомобильные шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами.

Эксперт отметил, что мобильная версия комплекса на колёсном шасси позволяет ему быстро разворачиваться для стрельбы, а затем покидать позицию, избегая контрбатарейного огня. Леонков добавил, что именно Patriot модернизированной версии был недавно уничтожен российскими войсками при помощи ракеты «Искандер-М» в районе населённого пункта Покровск в ДНР.

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