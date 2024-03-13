Власти Белгорода решили не проводить массовых гуляний на Масленицу

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В Белгороде решили не проводить массовых мероприятий, связанных с празднованием Масленицы. Об этом сообщает Валентин Демидов в Telegram-канале городской администрации.
Решение из соображений безопасности не устраивать народных гуляний в Белгороде вызвано оперативной обстановкой в городе. Демидов выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к данной мере.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы предприняли массированную атаку на Белгород: один БПЛА врезался в здание городской администрации, другой упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала, третий врезался в многоквартирный дом. Также была совершена атака беспилотным летательным аппаратом на здание белгородского отделения ФСБ.
По заявлениям губернатора Гладкова, во вторник 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России, максимально приближенные к государственной границе с Украиной.
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Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы предприняли массированную атаку на Белгород: один БПЛА врезался в здание городской администрации, другой упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала, третий врезался в многоквартирный дом. Также была совершена атака беспилотным летательным аппаратом на здание белгородского отделения ФСБ.
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Мария Федоровцева