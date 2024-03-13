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Власти Белгорода решили не проводить массовых гуляний на Масленицу

13 марта 2024, 14:26
Фото: iStock/Qwart

Фото: iStock/Qwart

В Белгороде решили не проводить массовых мероприятий, связанных с празднованием Масленицы. Об этом сообщает Валентин Демидов в Telegram-канале городской администрации.
Решение из соображений безопасности не устраивать народных гуляний в Белгороде вызвано оперативной обстановкой в городе. Демидов выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к данной мере.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы предприняли массированную атаку на Белгород: один БПЛА врезался в здание городской администрации, другой упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала, третий врезался в многоквартирный дом. Также была совершена атака беспилотным летательным аппаратом на здание белгородского отделения ФСБ.


По заявлениям губернатора Гладкова, во вторник 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России, максимально приближенные к государственной границе с Украиной.

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#белгородская область
#масленица
#опасность
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Опрос: Большинство россиян задерживаются после окончания рабочего дня
13 марта 2024, 14:44

Фото: istockphoto.com/shironosov

Опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.
При этом, 19% опрошенных отметили, что остаются вечером на работе каждый день.

Как передаёт RT, среди основных причин задержаний на работе россияне назвали ответственную должность, нежелание откладывать задачи, дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие специалисты.

В опросе приняли участие 2,3 тыс. сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет по всей России.

Другие исследования показали, что средние зарплаты россиян в пересчёте на такие овощи, как картофель, капуста, за год выросли на 43%. Как передают argumenti.ru, специалисты полагают, что несмотря на это в ближайшие годы ожидается снижение темпов роста потребления продуктов в том числе и из-за замедления роста доходов населения.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявляла, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.

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#россияне
#зарплаты
#работа
#труд
#опрос
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Сотрудникам Центра подготовки космонавтов вручили награды правительства Подмосковья
13 марта 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная посетила Звёздный городок, где возложила цветы к памятнику Юрию Гагарину и вручила правительственные награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики региона.
«Награды правительства Московской области были вручены за большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и высокий профессионализм», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что 9 марта первому космонавту Земли Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. В церемонии возложения цветов также приняли участие глава округа Звёздный городок Евгений Баришевский, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и начальник НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов.

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#звёздный городок
#награды
#мария нагорная
#космонавты
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Глава АИДТ Ветров предложил создать лекции об управлении электросамокатами
13 марта 2024, 14:23

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением организовать лекции о безопасном управлении электросамокатами для молодёжи на базе учебных заведений.
Он пояснил, что скоро наступит сезон электросамокатов, а как известно, это довольно опасное средство перемещения. Одними запретами невозможно предотвратить несчастные случаи или уменьшить их количество, считает эксперт, здесь нужно и просвещение.

«Прошу рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях РФ с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, о способах безаварийного вождения таких устройств», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее Автоэксперт Игорь Моржаретто заявлял, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты.

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#обращения
#рф
#электросамокат
#лекция
#молодёжь
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Юрист Захаренкова заявила о незаконности штрафов на работе
13 марта 2024, 14:03

Фото: istockphoto.com/fizkes

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявила, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.
«Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Захаренкова.

Она отметила, что в качестве дисциплинарного наказания за опоздания, нарушения, невыполнение заданий к работнику могут применяться замечание, выговор или увольнение. За наказания рублём суд может оштрафовать самого работодателя, добавила эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что в строительной отрасли столицы наблюдается нехватка кадров.

«Из-за того, что темпы и объемы строительства растут, в цифрах 15-20% надо прибавить, это порядка 30-40 тыс. человек. Дефицит у нас в специалистах, проводящих отделочные работы, так как требования к качеству внутренних пространств растут. Дефицит у нас специалистов, задействованных в инженерных системах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева.

Ранее Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы.

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#права
#нарушения
#увольнение
#работа
#штрафы
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С 1 апреля россияне не смогут ввозить в страну новые автомобили без допплатежей
Автоэксперт Тузов: С 1 апреля в РФ могут подорожать автомобили сразу на 30%
13 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

С 1 апреля в Россию нельзя будет ввезти новые машины, оформленные на физических лиц, без дополнительных платежей. Об этом сообщил независимый автоэксперт Алексей Тузов «Агентству Бизнес Новостей» со ссылкой на AutoNews.
Новые меры по ужесточению растаможки автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту из-за границы, могут вызвать подорожание транспортных средств сразу на 30%. Дело в том, что теперь поставщики должны будут оплачивать все налоги и сборы на ввоз машин, а также утилизационный сбор в 306 000 рублей. Его скорее всего будут закладывать в итоговую стоимость автомобиля.

Новые условия продажи иномарок крайне невыгодны для продавцов. Независимый автоэксперт Алексей Тузов считает, что спрос на ввозимые из-за границы автомобили резко упадет, поскольку население уже не сможет купить авто «в серую» дешевле, чем у официальных дилеров. На этом фоне ожидается повышение спроса на покупку подержанных иномарок внутри страны.

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#автомобили
#иномарка
#импорт
#цены
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Стало известно, как будут работать московские школы в дни выборов
Ученики московских школ в дни выборов будут заниматься в соседних корпусах
13 марта 2024, 13:56

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Ученики московских школ, чьи помещения будут задействованы для проведения выборов президента Российской Федерации в пятницу, будут переведены на занятия в соседние здания или отправятся посещать музеи, театры и городские технопарки.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА Новости.

«Некоторые школьные здания традиционно используются для работы избирательных участковых комиссий 15, 16 и 17 марта. Для учеников, чьи занятия проходят в этих помещениях, учебный день в пятницу, 15 марта, будет организован в соседних зданиях или вне школьных стен», — сообщили в пресс-службе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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#выборы
#деньги
#владимир путин
#голосование
#совет федерации
#новости
#рф
#трамп
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Офицеры ВСУ заявили о невозможности долго удерживать фронт
Spiegel: украинские военные признали, что не смогут долго удерживать фронт
13 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские офицеры сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностями в поддержании фронта из-за нехватки боеприпасов и военнослужащих, как передает немецкое издание Der Spiegel.
Один из командиров украинских войск заявил, что «мы не сможем долго продержаться» в беседе с изданием. По данным журналистов, украинским военным удается активно обороняться до момента, пока Российская армия не начнет мощное наступление.

На фронте существуют «забытые районы» по словам украинского командования, включая направления в Харькове и Угледаре. Бои там менее интенсивны, однако у ВСУ хуже обстановка с численным составом, вооружением и боеприпасами.

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#росгвардия
#армия
#регионы
#всу
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Что изменится в жизни россиян и когда будет ядерная война: главные заявления Путина
Путин дал интервью Дмитрию Киселеву: главные заявления об СВО, ядерном оружии и НДФЛ
13 марта 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям, оценил возможность проведения переговоров с Украиной, и рассказал об обстановке в зоне СВО. О том, какие еще важные заявления сделал глава государства и стоит ли ожидать повышение налогов, читайте в материале «Радио 1».

Путин сообщил о готовности ядерного оружия


Владимир Путин сообщил, что у России есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть применено только в том случае, когда существует угроза существованию государства. Он также добавил, что российская ядерная триада самая современная, и она превосходит американскую.

«Наша ядерная триада более современная, чем любая другая. А такие триады — только у нас да у американцев. И мы продвинулись гораздо больше. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас современная. Это все знают», — подчеркнул президент.
Рассуждая о том, может ли Россия провести ядерные испытания, Владимир Путин заявил, что это возможно, но только в том случае, если первыми такие действия предпримут США.


Путин об иностранных наемниках на Украине


Глава государства заявил, что США объявили о том, что не будут вводить свои войска на территорию Украины, но если это произойдет, то у России будет соответствующее к ним отношение.

«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и будем относиться, даже если они появятся на территории Украины». – объяснил президент.
Владимир путин также напомнил, что военные западных стран уже давно присутствуют на территории Украины. При этом, если туда зайдут польские войска, то они «оттуда не выйдут». По мнению президента, Польша считает часть украинских территорий своими, и после пересечения границы станет на них претендовать.


Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы
Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы

Путин о переговорах с Украиной


Россия готова к диалогу с Украиной, однако они должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились на сегодняшний день, заявил Путин.

«Мы хотим разрешать все споры мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность РФ», – подчеркнул российский лидер.

Путин сообщил о повышении НДФЛ


Те, кто зарабатывает больше, будет платить повышенный налог, сообщил президент. Он заявил, что распределение налогов должно быть более справедливым и первоочередная цель, которую преследует государство – это борьба с бедностью.

Путин назвал такие изменения прогрессивным налогом и выразил уверенность на то, что общество воспримет это с пониманием.

«Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально — первое. А второе — сам бизнес. От нас что просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной», – сообщил Путин.

Путин об обстановке в зоне СВО


Владимир Путин оценил обстановку на линии фронта и заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российским военным. На фоне неудач, ВСУ пытаются атаковать приграничные регионы диверсионными группами. По словам Путина, основной целью ВСУ, которые пытались атаковать регионы России, было если не сорвать выборы президента РФ, то помешать их нормальному проведению.

Путин о мерах поддержки россиян


Глава государства сообщил, что за ближайшие шесть лет планируется направить до 14 трлн рублей на поддержку семей с детьми. Речь идет о строительстве детских учреждений, выплатах женщинам, пособиях , реновации школ, детских садов и т.д. Также Владимир Путин заявил о планах по снижению уровня бедности в стране. По его словам, государство намерено снизить показатель до 7%, в то время как на сегодняшний день он составляет 9,3%.

Путин о поставках Taurus для удара по Крымскому мосту


По мнению президента, поставки американских и других западных ракет не изменят ситуацию на линии фронта.

«Применяют же английские, американские ракеты. Они наносят нам ущерб. Но это не меняет хода боевых действий и последствий, которые наступают для противоположной стороны», – сообщил Путин.
Он также подчеркнул, что те страны, у которых нет «красных линий» в отношении России, должны понимать, что и у России не буддет никаких линий в отношении этих государств.

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#ракеты
#налог
#рф
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Жителей Мытищ пригласили принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству
13 марта 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Очередное ежегодное Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства стартует в середине марта, в этом году в список на голосование вошли восемь объектов, расположенных на территории городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Для благоустройства в округе Мытищи предлагаются следующие объекты: зона отдыха селе Марфино на Зелёной улице, зона отдыха в селе Федоскино на Лукутинской улице, пешеходная дорожка от деревни Беляниново до деревни Ховрино, сквер в деревне Сухарево на Стародмитровской улице, сквер в посёлке Туристический пансионат, Рождественский бульвар в микрорайоне имени Шитикова, набережная Яузы и сквер на улице Воронина в городе Мытищи», — говорится в сообщении.
Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Объекты. Набравшие максимальное количество голосов, войдут в программу проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год.

В министерстве отметили, что в этом году с 15 по 17 марта все желающие смогут проголосовать за ту или иную территорию на избирательных участках, где будут проводиться выборы президента России. Всего от Подмосковья в этом году заявлено 220 объектов. Полный территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

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#голосование
#министерство благоустройства мо
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