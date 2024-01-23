В Белгородской области сбили воздушную цель

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Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель в небе над Белгородской область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что предварительно, при украинской атаке никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.
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Элина Позднякова