Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

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Украинский беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать нефтяной терминал в посёлке Жеча Стародубского района Брянской области, однако он оказался законсервированным. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, обломки вражеского беспилотника обнаружили утром 22 января на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск». Дрон врезался в резервуар №3, но не пробил его, а только оставил вмятину. При этом возгорания не произошло.
Также уточняется, что атакованный нефтеналивной терминал в поселке уже более полугода полностью законсервирован. Он включает в себя нефтеналивную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.
Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.
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Также уточняется, что атакованный нефтеналивной терминал в поселке уже более полугода полностью законсервирован. Он включает в себя нефтеналивную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.
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Элина Позднякова