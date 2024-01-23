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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гоголевка в Курской области

23 января 2024, 19:19
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В своём телеграм-канале губернатор написал, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва повреждения получила электрораспределительная подстанция. Старовойт заверил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения как только обстановка станет безопасной.

Не добившись каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, подвергая обстрелам и атакам беспилотников мирные горда и объекты на территории Российской Федерации. Например, за предыдущие сутки в Белгородской области были обстреляны три района.

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МО РФ: Сбитый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком в груди
23 января 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Milous

Штурмовик Су-25 Героя России, майора Ивана Редкокашина был сбит над вражеской территорией. Раненый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком под сердцем и двумя гранатами в карманах — на случай встречи с нацистами.
Его историю рассказали в министерстве обороны РФ. Гранаты пилоту, к счастью, не понадобились, он сумел добраться до своих. Как позже рассказывал майор, днём он шёл по лесам, а ночью — напрямую, через населённые пункты. Шёл прямо по середине дороги, не скрываясь. Расчёт был на психологию: если человек идёт уверенно, значит ему нечего опасаться. А если бы начал скрываться, прятаться, то сразу же вызвал бы подозрения. Непонятный человек — мишень и для своих, и для чужих.

Штурмовик Редкокашина был подбит ракетой. Лётчик успел катапультироваться, но когда приземлился, его заметили: по полю к нему уже бежали солдаты ВСУ, стреляли. Майор, отстреливаясь, добрался до леса и там сумел оторваться от преследователей. Там он, как мог, перевязал рану на груди. Ему повезло, что он уже летал над этой территорией и знал местность. GPS остался в сбитом самолёте, но у пилота при себе была карта и компас. Он оценил расстояние до границы примерно в 100 километров. При себе у Редкокашина была фляжка с водой и три питательных батончика. С этим рационом лётчик и отправился в путь к своим.

К исходу вторых суток майор Редкокашин вышел к российскому блокпосту. После надлежащей проверки его отправили на вертолёте в госпиталь. В первую очередь лётчик попросил сообщить жене, что он жив и находится в безопасности. После излечения пилот вернулся к боевой работе. За образцовое выполнение заданий в тылу противника и за личное мужество майор Редкокашин был представлен к званию Героя России.

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В США раскрыли, кем Зеленский хочет заменить Залужного
Экс-агент ЦРУ: Зеленский нуждается в лояльном Буданове на посту главкома ВСУ
23 января 2024, 17:43

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский не доволен высоким политическим рейтингом главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому собирается его уволить и заменить на главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что неудачи ВСУ на поле боя и сложная внутриполитическая обстановка привела к тому, что в Киеве сейчас творится настоящий хаос. Украинские власти попали в ловушку и испытывают панику, не зная, что делать дальше.

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Welt: ПВО Украины не в состоянии справиться с новыми ударами ВС РФ
23 января 2024, 17:36

Фото: istockphoto/3D_generator

Украинские системы противовоздушной обороны могут не справиться с новыми ракетными ударами российских войск. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, после очередных взрывов, прогремевших в Киеве во вторник, 23 января.
В эфире телеканала Welt он заявил, что в украинской столице существуют серьёзные опасения, что средствам ПВО элементарно не хватит ракет. Также журналист добавил, что в ВСУ наблюдается явная нехватка ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Это напрямую связано с ситуацией в американском Конгрессе, который до сих пор не может решить вопрос выделения денег на помощь Украине, отметил Ронцхаймер.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса с использованием ракет большой дальности.

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СМИ раскрыли, что станет со столицей Украины после поражения ВСУ
AT: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ на поле боя
23 января 2024, 16:59

Фото: iStock/Silent_GOS

После поражения ВСУ на поле боя столицу Украины перенесут во Львов. Такой прогноз делает в своей статье Asia Times.
«В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать ее правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и ее правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева», — говорится в статье.

По словам автора, Вашингтон уже осознал, что Украине не удастся победить Россию, и начал готовить стратегию на случай поражения ВСУ. В статье предполагается, что после окончательного поражения столицу Украину перенесут из Киева во Львов, а во главе государства встанет начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ вскоре отступят на оборонительную «линию Залужного», строительством которой сейчас занимаются инженерные войска.

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В Госдуме призвали вычислить и наказать тех, кто выбросил гумпомощь на свалку в ДНР
Депутат Стенякина обратилась в полицию из-за выброшенной в ДНР гумпомощи
23 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Halfpoint

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы по факту обнаружения выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР и Ростовской области. Об этом сообщает РБК.
Она подтвердила, что в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, действительно обнаружили выброшенную гуманитарную помощь.

«Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала Стенякина РБК.

Она отметила, что для начала необходимо выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией», чтобы повлиять на волонтеров и заставить их разочароваться в своей деятельности.

Однако, если выяснится, что это халатное отношение к гуманитарной помощи жителей России или чиновников, то в таком случае виновные должны понести заслуженное наказание. Подобные действия можно расценивать как диверсию и работу против России, заявила депутат.

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Военкор испанской газеты El Mundo рассказал о катастрофических потерях ВСУ
23 января 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Nzpn

Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища.
К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

По словам журналиста, украинцы уже утратили остатки оптимизма из-за военных неудач и отсутствия каких-либо положительных перспектив.

«Оптимизма становится всё меньше, а могил — больше», — заявил Эспиноса.

Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и разговора с украинскими солдатами на передовой сообщил, что ВСУ находятся в безвыходной ситуации, так как солдаты измождены, а снарядов не хватает для отражения российских атак.

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«Новая линия Залужного»: стало известно, куда отступят ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ отступят на новую «линию Залужного»
23 января 2024, 15:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ вскоре отступят на оборонительную «линию Залужного», строительством которой сейчас занимаются инженерные войска. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую "линию Залужного" (главкома ВСУ — ред.)», —рассказал Стариков в своем блоге на YouTube.

Он пояснил, что данная линия находится в 10-15 км от линии боевого соприкосновения. Стариков уверен, что как только солдаты достоят эту линию, ВСУ отступят к ней.

Недавно стало известно, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина». The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.

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ВСУ обвинили руководство Украины в провале контрнаступления
Mundo: ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за огласки
23 января 2024, 15:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные считают руководство страны и страны Запада виновными в провале летнего контрнаступления, так как оно было заранее оглашено. Об этом пишет испанская газета Mundo.
По информации издания, многие украинские военные винят власти страны за преждевременную огласку контрнаступления.

«Все (украинское руководство – ред.) занималось объявлением того, куда мы направляемся, и конечно, нас ждали», - заявил украинский спортсмен Андрей Онистрат, вступивший в ВСУ.

Он добавил, что киевские власти поставили перед ВСУ непосильные задачи. Также давление оказывали западные страны, которые и заставили Украину пойти на это контрнаступление.

Таким образом, издание утверждает, что основные упреки украинских военных направлены на США и Европу. Они считают, что союзники оказали недостаточно помощи для планируемого крупномасштабного контрнаступления. Также один из военных рассказал изданию, что на Украине почти не осталось мужчин. По его словам, например, во Львове на одного мужчину приходится пять женщин.

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Снаряд ВСУ попал под окна приемной Пушилина в Донецке, пострадали сотрудники
23 января 2024, 15:07

Фото: istock / Standart

Снаряд Вооруженных сил Украины влетел на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. В результате атаки пострадали два человека, занимающие должности в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом информирует РИА Новости.

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинской армии. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что здание ДК, детского сада и многоквартирного дома получили повреждения. Также поврежден фасад Дома культуры, а со стороны прилета снаряда выбило окна. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что по этому району выпустили 5 снарядов из РСЗО.

«Около 12 часов произошел прилёт под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадало два сотрудника, их забрала скорая», — сказал корреспондентам глава Куйбышевского района Иван Адамец.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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