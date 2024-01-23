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Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Не добившись каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, подвергая обстрелам и атакам беспилотников мирные горда и объекты на территории Российской Федерации. Например, за предыдущие сутки в Белгородской области были обстреляны три района.
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Александр Бойцов