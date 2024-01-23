Губернатор Гладков: ВСУ из гранатомёта обстреляли хутор в Белгородской области

Фото: сайт Кремля
Украинские военные из советского гранатомёта СПГ-9 «Копьё» обстреляли приграничный хутор Панков в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области также сообщил, что в посёлке Красном Шебекинского района зафиксированы три разрыва миномётных снарядов. В результате удара была повреждена линия электропередачи. В настоящее время ремонтные бригады уже восстановили полноценное электроснабжение в населённом пункте, сказал Гладков.
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Александр Бойцов