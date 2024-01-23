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Губернатор Гладков: ВСУ из гранатомёта обстреляли хутор в Белгородской области

23 января 2024, 13:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украинские военные из советского гранатомёта СПГ-9 «Копьё» обстреляли приграничный хутор Панков в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своём телеграм-канале глава областной администрации написал, что военнослужащие ВСУ совершили два выстрела по территории населённого пункта. В результате атаки никто не пострадал. Кроме того, в небе в районе хутора Панков были обезврежены два украинских беспилотных летательных аппарата при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что в посёлке Красном Шебекинского района зафиксированы три разрыва миномётных снарядов. В результате удара была повреждена линия электропередачи. В настоящее время ремонтные бригады уже восстановили полноценное электроснабжение в населённом пункте, сказал Гладков.

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Раненный российский военный взял в плен шестерых бойцов ВСУ
Раненный командир боевой машины ВС РФ Шамалюк взял в плен шесть бойцов ВСУ
23 января 2024, 14:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир боевой машины, сержант Денис Шамалюк рассказал, как с ранениями взял в плен шестерых солдат украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Солдат, получивший орден Мужества, рассказал, что это произошло в ходе стрелкового боя. Он побежал к подвалу, чтобы укрыться в нём, но дверь оказалась закрыта. Затем начался массированный артиллерийский обстрел, и Шамалюк попытался проникнуть в убежище.

Из подвала донеслись крики: «Не стреляйте, у нас раненный». Тогда Шамалюк начал ждать выхода военных. Шесть бойцов ВСУ покинули подвал и российский солдат приказал им сдать оружие. Раненному украинскому бойцу была оказана медицинская помощь, а сам Шамалюк доставлен в медбатальон.

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#военные
#плен
#вс рф
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Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области
23 января 2024, 14:34

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать нефтяной терминал в посёлке Жеча Стародубского района Брянской области, однако он оказался законсервированным. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, обломки вражеского беспилотника обнаружили утром 22 января на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск». Дрон врезался в резервуар №3, но не пробил его, а только оставил вмятину. При этом возгорания не произошло.

Также уточняется, что атакованный нефтеналивной терминал в поселке уже более полугода полностью законсервирован. Он включает в себя нефтеналивную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.

Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

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#пожар
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#возгорание
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На Украине насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте
«Думская»: мужчину насильственно мобилизовали в транспорте в Одессе
23 января 2024, 14:11

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мужчину насильственно мобилизовали в общественном транспорте в Одессе. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинское издание «Думская».
Отмечается, что военные начали силой выводить украинца из транспорта. Мужчина, в свою очередь, просил остальных пассажиров немедленно вызвать полицию.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкоматов не имеют права проводить проверку документов, а также осуществлять задержание граждан для мобилизации.

Также депутат выступил против расширения полномочий сотрудников военкоматов.

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#общественный военком
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Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
23 января 2024, 14:11

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, поразив все намеченные цели. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что на пораженных объектах производились ракеты, а также запчасти для них и взрывчатые вещества. По информации министерства, все удары достигли намеченных целей.

Накануне в Минобороны также сообщали, что российские военные с помощью авиации и артиллерии ликвидировали порядка 105 человек живой силы ВСУ на Запорожском направлении. Удары были нанесены в районах Пятихаток, Работино и Каменского. Также удалось уничтожить и украинское вооружение, среди которого оказались французская САУ «Caesar» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

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#минобороны
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Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрелы Донецка
23 января 2024, 13:09

Фото: istockphoto/RamonCast

Ракетные удары российских войск по военным объектам и инфраструктуре в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрелы ВСУ Донецка. Это самостоятельные военные операции, заранее планируемые командованием ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выступая на традиционной встрече с журналистами, он также напомнил, что российские войска, в отличие от ВСУ, не подвергают атакам жилые дома и социальные учреждения, нанося удары только по предприятиям военно-промышленного комплекса, складам, военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Харькову были повреждены строения в местах расположения иностранных наёмников. По сообщению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе прозвучало не менее восьми взрывов. Подверглись ракетным атакам также военные объекты на территории Киева.

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#дома
#всу
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«Идут вперёд»: В Австрии испугались успехов ВС РФ на полях СВО
Райснер: ВС РФ планомерно продвигаются вперед по всей линии фронта
23 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ шаг за шагом продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью для NTV.
«Русские планомерно идут вперед. Они продвигаются метр за метром», — прокомментировал ситуацию Райснер.

По его словам, давление, которое российские военные оказывают на противника, можно описать как колоссальное. Австрийский полковник считает, что у ВС РФ достаточно ресурсов и для того, чтобы прорвать фронт на специальной военной операции.

Он также убеждён, что Вооружённые силы Украины не смогут реализовать новое контрнаступление в 2024 году.

Напомним, первое контрнаступление ВСУ, которое в прессе преподносилось с большим размахом, началось в июне 2023 года, продлилось несколько месяцев и с треском провалилось.

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#всу
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#сво
#австрия
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На свалке в ДНР обнаружили выброшенную гуманитарную помощь для бойцов СВО
Гумпомощь для бойцов СВО нашли на свалке на границе ДНР и Ростовской области
23 января 2024, 10:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В ДНР, на границе с Ростовской областью, на свалке обнаружили гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом порталу 161.ru сообщил волонтёр Александр Закутний.
По его словам, гуманитарный груз был обнаружен на свалке в Амвросиевке. Там находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, медицинские препараты.

Также Закутний сообщил, что вместе с товарами для бойцов были обнаружены письма, которые дети отправили участникам спецоперации.

Волонтёр убеждён, что гуманитарный груз был выброшен кем-то намеренно, поскольку затем он был целенаправленно скатан с помощью трактора и бульдозера.

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#гуманитарная помощь
#днр
#спецоперация
#военные
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«Европа в панике»: Союзники Киева осознали, что ВСУ не в состоянии противостоять ВС РФ
WS: Союзники Киева впали в панику из-за давления ВС РФ на ВСУ
23 января 2024, 10:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Союзники Киева впали в панику из-за давления российской армии на Вооружённые силы Украины, об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», — прокомментировал ситуацию Брайен.

Он также отметил, что на Запада безумно боятся возможного вооружённого конфликта с Россией, в случае её победы на полях специальной военной операции. Именно поэтому страны-члены Североатлантического альянса всеми силами стараются усилить военный потенциал организации.

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#украина
#сво
#всу
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МО РФ: Инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях ВСУ под Купянском
23 января 2024, 08:50

Фото: istockphoto/NazariyKarkhut

Военные инженеры Западной группировки войск ВС РФ проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По словам командира инженерно-сапёрного взвода с позывным Дальний, российские сапёры ведут работы по освобождению местности от мин советского производства, а также обезвреживают прочие взрывоопасные предметы, которые невозможно извлечь из земли. Офицер отметил, что такие предметы очень опасны для пехоты и боевой техники и серьёзно затрудняют наступательные операции.

Дальний также рассказал, что сапёрам порой приходится работать в 300-400 метрах от позиций противника, но все мины удаётся либо успешно снять, либо подорвать специальными зарядами. Также для создания безопасных проходов в минных полях российские инженерные войска используют установки дистанционного разминирования УР-83П и УР-77.

В министерстве обороны также добавили, что при отступлении украинцы часто оставляют различные мины-ловушки и прочие «сюрпризы»: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.

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