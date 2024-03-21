В Белгородской области задержали россиянина, который готовил теракты против российских военных

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По информации из ЦОС, мужчине было поручено подготовить и провести диверсионные и террористические действия против российских военных. У него нашли взрывное устройство, которое он собирался использовать для дистанционного взрыва в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области.
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