Пять человек за сутки погибли в Италии из-за аномальной жары
Аномальная жара в Италии унесла жизни как минимум пяти человек за минувшие сутки. Трагические случаи зафиксировали в разных регионах страны, пишет газета Messaggero.
В провинции Пьяченца скончался 61‑летний мужчина, трудившийся на винограднике под палящим солнцем. Ему стало плохо, а прибывшие медики не сумели спасти пострадавшего.
Ещё одна жертва — 56‑летний предприниматель из провинции Павия (Ломбардия). Он почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время визита на кладбище, когда температура воздуха достигла отметки 37 градусов.
На побережье Адриатического моря, в Джулианове, умер 87‑летний турист из области Марке. Как сообщает издание, пожилому мужчине стало плохо во время прогулки по пляжу.
В Неаполе на одной из центральных площадей прохожие обнаружили тело 57‑летнего бездомного, имевшего индийское происхождение. Предварительно причиной смерти также называют воздействие экстремальной жары.
Пятым погибшим стал 68‑летний рабочий в области Венето. Во время ремонта системы водоснабжения у него резко ухудшилось самочувствие. Мужчину госпитализировали в больницу Падуи, но спасти его не удалось.
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