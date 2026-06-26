Жителям Подмосковья разъяснили, когда нужно разрешение на установку кондиционера

26 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С приходом тепла многие жители Московской области задумались об установке кондиционера. Однако, прежде чем закреплять внешний блок на стене, важно понять, что фасад многоквартирного дома – общее имущество, и манипуляции с ним регулируются законом. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Фасад дома не принадлежит жильцу единолично. Порядок установки оборудования на нём зависит от проектной документации здания и внутренних правил. Иногда для монтажа кондиционера нужно согласие собственников помещений.

«Перед началом работ обязательно обратитесь в вашу управляющую организацию или ТСЖ, чтобы уточнить регламент и получить необходимые разрешения. Самовольная установка может привести к предписанию о демонтаже», – отметили в ведомстве.

«Если в вашем доме есть такие места, установку нужно производить именно там. Это упрощает согласование и выглядит эстетичнее, не нарушает архитектурный облик здания. Если дом является объектом культурного наследия или расположен в историческом центре города, действуют строжайшие правила. Любые изменения фасада, в том числе установка кондиционеров, требуют обязательного согласования с органами охраны памятников культуры», – подчеркнули в Минчистоты.