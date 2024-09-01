В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о протестах и выборах

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Новые учебники по истории для 11 класса будут протестированы в Белоруссии в предстоящем учебной году. Об этом телеканалу ОНТ сообщил глава белорусского министерства образования Андрей Иванец.
«Те школы, которые были в прошлом году "в пилоте", с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику. И там как раз-таки уже нашли свое отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить государственный переворот», – отметил министр.
Иванец подчеркнул, что в новые учебники истории также будет включена информация о Всебелорусском народном собрании и практике единого дня голосования на выборах. Он также отметил, что история Белоруссии будет анализироваться в контексте мировой истории.
Ранее депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк заявил, что история, общество и география Белоруссии должны преподаваться на белорусском языке в каждой школе, включая русскоязычные.
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Александр Климов