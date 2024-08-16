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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США в ситуации с подрывом «Северных потоков» фактически легитимизируют терроризм. Об этом дипломат сообщил в Telegram-канале российского посольства в США.
Антонов отметил, что молчание американских властей по поводу инцидента является показателем их скрытого одобрения подобных действий. По его словам, такое поведение можно расценить как предоставление карт-бланша на аналогичные преступления в будущем.
Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал немецкое правительство потребовать от Украины и Польши возмещения ущерба, причиненного подрывами «Северных потоков».
Ранее Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.
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Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал немецкое правительство потребовать от Украины и Польши возмещения ущерба, причиненного подрывами «Северных потоков».
Ранее Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.
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Елена Перлова