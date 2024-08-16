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Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, заявил, что западные страны намерены превратить Балтийское море в «внутреннее море» НАТО. По его мнению, Россию хотят лишить выхода к нему.
В интервью «Известиям» Патрушев указал, что НАТО использует новые страны-участники, такие как Швеция и Финляндия, для реализации этой стратегии.
По мнению Патрушева, Запад не только стремится ограничить российское присутствие в Балтийском море, но и на Черном море, где ожидается усиление натовского присутствия. Он отметил, что такие действия противоречат Конвенции Монтре, и обвиняет США и их союзников в игнорировании или попытках пересмотра международных соглашений для расширения своего влияния в Мировом океане.
Ранее Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.
По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.
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По мнению Патрушева, Запад не только стремится ограничить российское присутствие в Балтийском море, но и на Черном море, где ожидается усиление натовского присутствия. Он отметил, что такие действия противоречат Конвенции Монтре, и обвиняет США и их союзников в игнорировании или попытках пересмотра международных соглашений для расширения своего влияния в Мировом океане.
Ранее Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.
По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.
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Елена Перлова