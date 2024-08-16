Армянский учебник вызвал скандал: чему учат армянских школьников о России

Фото: istock/Drazen Zigic
МИД России выразил резкую критику в адрес армянского учебника по истории для 8 класса, заявив, что в нем «искажены события, происходившие на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX веков». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, подчеркивается, что особенно спорной является глава под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России».
По мнению российских дипломатов, учебник содержит попытку пересмотра итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов. В частности, Туркманчайский мирный договор, который завершил конфликт и в результате которого Восточная Армения вошла в состав Российской империи, в учебнике представлен как «аннексия». В МИД России заявили, что такая трактовка способна вызвать удивление у любого историка, поскольку договор ранее рассматривался как имеющий «огромное значение для будущего восстановления армянской государственности».
Министерство обратило внимание на то, что цифровая версия учебника была размещена на официальном сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении для формирования заказа на 2024/2025 учебный год. В МИД России подчеркнули, что подобное изложение исторических событий может негативно повлиять на двусторонние отношения и вызвать недоумение среди историков и специалистов по международным отношениям.
Читайте также:
Тайные планы НАТО раскрыты: Россия может потерять доступ к Балтийскому морю
США дают карт-бланш террористам: посол Антонов объяснил молчание американских властей
Патрушев уже объяснил, чем для Украины обернулась «дружба» с США
Елена Перлова