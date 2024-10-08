Ряд стран отказался от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам

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Три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи. Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.
Указанные государства в общей сложности отказали в исполнении 27 запросов, поступивших от России.
Таким же образом были отклонены просьбы о выдаче граждан России, которых обвиняют в совершении различных преступлений. Из всех 67 российских запросов компетентные органы Австрии, Германии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии отказали в 14-ти именно по политическим мотивам. По 19 запросам стороны отказали без указания конкретных причин.
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Указанные государства в общей сложности отказали в исполнении 27 запросов, поступивших от России.
Таким же образом были отклонены просьбы о выдаче граждан России, которых обвиняют в совершении различных преступлений. Из всех 67 российских запросов компетентные органы Австрии, Германии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии отказали в 14-ти именно по политическим мотивам. По 19 запросам стороны отказали без указания конкретных причин.
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Анастасия Чинкова